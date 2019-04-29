Продажи автомобилей Aurus в России отложили до 2020 года

Розничные продажи автомобилей российского бренда Aurus начнутся не ранее 2020 года, хотя прежде предполагалось, что "гражданские" версии машин поступят к дилерам уже в 2019 году, пишут "Ведомости" со ссылкой на операционного директора дивизиона Aurus компании "Авилон" Вагифа Бикулова.
Как отметил Бикулов, ему неизвестно с чем именно связана задержка старта продаж. При этом другой источник издания заявил, что перенос сроков возник в связи "с комплексом вопросов производственно-организационного характера". Таким образом, в 2019 году автомобили будут поставляться только чиновникам.
Напомним, два официальных дилера российской марки – "Авилон" и "Панавто" – уже начали формировать списки предварительных заявок на покупку, число которых превысило 500.
Ранее дилеры рассказали, что самые дешевые версии обойдутся примерно в 10-12 млн рублей. Серийное производство автомобилей начнется в следующем году на предприятии Ford Sollers в "Алабуге".
Сначала на заводе начнут собирать седаны Aurus Senat S600 и лимузины Aurus L700. Эти автомобили оснащаются гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового наддувного двигателя V8, который работает вместе с компактным электрическим агрегатом и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Комментарии
да ладно! для царя членовоз сделали и достаточно
ЕЛАБУГА , а не АЛАБУГА