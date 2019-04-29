Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что покарано говорить о необходимости совершенствования законодательства о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти, нужно собрать опыт правоприменения закона, сообщает "Интерфакс".

"Конечно, нужны более длинные перспективы с тем, чтобы собрать какой-то опыт правоприменения с тем, чтобы потом либо говорить о необходимости совершенствования, либо признавать достаточными те нормы, которые сложены в действующем законе", — сказал Песков.

"Пока прошло совсем мало времени", — подчеркнул он.

Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти был подписан президентом 18 марта. В случае обнаружение такой информации владельцам ресурса даются сутки на ее удаление с момента получения уведомления, в противном случае следует блокировка.

Закон предусматривает наказание в виде штрафов от 30 тысяч до 300 тысяч рублей и административного ареста на срок до 15 суток. Арест предусмотрен в случае, если нарушение совершено повторно. Обо всех случаях возбуждения административных дел органы прокуратуры уведомляются в течение 24 часов.

Ранее Чудовской районный суд города Чудово Новгородской области оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя города Малая Вишера, признав его виновным по статье Административного кодекса о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти. Его обвинили в том, что 31 марта 2019 года он разместил в интернете открытом доступе две записи с информацией, "которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющую государственную власть в РФ". По словам руководителя международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, это первый случай применения указанного положения соответствующей статьи КоАП.