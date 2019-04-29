Путин: украинцы и россияне выиграют от общего гражданства

Президент России Владимир Путин заявил, что если у россиян и украинцев будет общее гражданство, то они только окажутся в выигрыше, сообщает РИА "Новости".
Данное заявление Путин сделал после вручения медалей "Герой Труда".
"Я много раз говорил, что украинцы и русские - братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ... и если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы", — сказал президент.
Ранее Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса, добавив впоследствии, что упрощенный порядок может распространиться и на всех жителей Украины.
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