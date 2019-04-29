Эксперты отметили рост цен на новостройки в России

Цены на новостройки в России поднялись на 3,2% с начала 2019 года и достигли 69,8 тыс. руб. за 1 кв. метр, а рост цен с января прошлого года на первичном рынке составил 13,1%, пишет РБК со ссылкой на исследование онлайн-сервиса объявлений Domofond.ru.

Аналитики компании наблюдают положительную ценовую динамику в российских городах уже более года. Для сравнения: цены на новостройки с мая 2016 по январь 2018 года увеличились всего 0,1%.

Увеличение стоимости квадратного метра с января 2018 года отмечается также во всех российских городах-миллионниках, наибольшее за этот период Domofond.ru зафиксировал в Казани (+17%, до 78,7 тыс. руб.). Существенный рост цен позволил столице Татарстана впервые подвинуть с третьего места по стоимости новостроек Екатеринбург, где цены за этот период выросли на 2,2% (до 71,2 тыс. руб.).

На втором месте по росту цен оказалась Москва, там стоимость "квадрата" подросла на 14,3%, до 232,9 тыс. руб. На третьем месте — Краснодар (13,6%, 50 тыс. руб. за 1 кв. м). Положительная динамика во всех трех городах-лидерах превысила средний показатель роста по России, говорится в исследовании. Среди аутсайдеров — Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Волгоград, где цены выросли на 0,5%, 2,2% и 3% соответственно.

Аналитики ранее также отмечали и рост цен на вторичное жилье в России: с начала года стоимость "квадрата" в среднем по стране прибавляла 1% ежемесячно.