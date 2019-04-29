Барнаульский "Коммунальщик" начинает борьбу за Кубок России по хоккею на траве. Соревнования стартуют 29 апреля в Казани. В них принимают участие шесть команд, которые разделены на две группы.
В первый день турнира алтайские девушки встречаются со столичным клубом "Динамо-ЦОП-Москомспорт".
30 апреля "Коммунальщик" проведет поединок против волгодонской "Дончанки".
В полуфинал выйдут по две сильнейшие команды из каждой тройки. Матчи за выход в финал пройдут 3 мая. Поединки за бронзу и за первое место состоятся 4 мая.
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