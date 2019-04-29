Первые подрядчики на выполнение дорожных работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" определены в Барнауле.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, с 10 по 24 апреля были объявлены аукционы по 31 объекту на ремонт и двум объектам на строительство и реконструкцию.

К данному моменту проведено три аукциона на общую сумму более 320 миллионов рублей, в каждом из которых было заявлено по одному участнику.

"В результате торгов победителями стали: ГУП ДХ АК "Центральное ДСУ" (87 158 790 рублей), ООО ПСК "Индустрия" (108 323 750 рублей) и ООО "Алтайдорстрой" (124 730 550 рублей).

"Центральному ДСУ" предстоит привести в нормативное состояние улицу Чайковского – от улицы Герцена до улицы Полевой, улицу Аванесова – от Змеиногорского тракта до проспекта Красноармейского; улицу Мамонтова – от строения №141 до проезда Канатного; улицу Герцена – от проспекта Дзержинского до улицы Мусорского.

ООО ПСК "Индустрия" отремонтирует улицу Антона Петрова – от улицы Попова до улицы Солнечная Поляна; дорогу на микрорайон Затон – от КП ГАИ до улицы Лоцманской; проспект Социалистический – от улицы Молодежной до проспекта Строителей; улицу Георгия Исакова – от улицы Малахова до улицы Попова; улицу Беляева – от улицы 5-я Западная до Малахова.

"Алтайдорстрой" проведет ремонт 13 улиц, в числе которых: Глушкова – от Чудненко до Малой Космонавтов; Меланжевая – от проспекта Коммунаров до улицы Матросова; проспект Коммунаров – от улицы Советской Армии до Меланжевой; улица Ленинградская – от Антона Петрова до Энтузиастов; улица Кирова – от проспекта Комсомольского до проспекта Ленина; улица Заринская – от Бабуркина до Малахова; Ковыльная – от Сосновой до Берестовой; Шукшина – от Юрина до Антона Петрова; Бабуркина – от Павловского тракта до строения №22; улица Берестовая – от Ковыльной до Рождественской; Рождественская – от Берестовой до Изящной; Льва Толстого – от Максима Горького до проспекта Комсомольского; улица Изящная – от Рождественской до здания №18а.

Планируемая дата заключения контрактов – 7-8 мая этого года.