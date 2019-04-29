Сев зерновых и зернобобовых культур (пшеница яровая, горох, ячмень и овес), подсолнечника и кормовых культур ведут в Алтайском крае аграрии.
Как сообщили в региональном Минсельхозе, по состоянию на 29 апреля посеяно порядка 10 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Подсолнечник занимает две тысячи гектаров. Кормовых культур посеяно 1,5 тысячи гектаров.
Кроме того, с целью сохранения влаги в почве продолжается раннее весеннее боронование. В данный момент в регионе обработано 1,7 миллиона гектаров.
Также продолжается подкормка озимых культур и многолетних трав, осуществляется протравливание семян.
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