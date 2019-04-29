60 тысяч предпенсионеров планируют переподготовить и дополнительно обучить в Алтайском крае в рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Об этом на пресс-конференции в понедельник, 29 апреля, сообщила начальник управления по труду и занятости населения Алтайского края Надежда Капура.

"Программа рассчитана на 6 лет – до 2025 года. Она позволит гражданам предпенсионного возраста не только усилить полученные в ходе профессиональной деятельности компетенции, но и приобрести новые навыки, повысить свою трудовую конкурентоспособность и мобильность на рынке труда. Ежегодно планируется переподготавливать 870-900 человек. Вообще, под данную категорию за шесть лет попадает не менее 60 тысяч человек", – рассказала Надежда Капура.

По ее словам, объем федерального финансирования на эти цели составит порядка 62 млн рублей ежегодно, расчеты строились на основе средней стоимости обучения в размере 64 тысяч рублей на человека.

Работа не по специальности

24 предпенсионера уже сели за парты и начали переподготовку. Это люди из абсолютно разных сфер: соцработники, электрогазосварщики, бухгалтеры, повара, библиотекари и т. д. Большинство из них долгие годы работает не по профессии. Для того чтобы не лишиться рабочего места после введения профстандартов, им необходимо пройти переподготовку.

Например, житель Егорьевского района Владимир Кириллов 36 лет работал слесарем-сантехником, машинистом котельной, газомонтажником, а сейчас учится на электрогазосварщика, чтобы остаться на занимаемой должности в Лебяжинской туберкулезной больнице. В Алтайском районе восемь соцработников, у которых непрофильное образование и стаж работы в этой сфере более 20 лет, сейчас проходят обучение по направлению "Работа в системе социальной службы".

"Иван Голубцов из Чарышского района, юрист по образованию, всю жизнь работал тренером по дзюдо в детско-юношеской спортшколе. В связи с переходом на профстандарты возник вопрос: а может ли он дальше оставаться на должности преподавателя. Сейчас он проходит в педагогическом университете переобучение по специальности "тренер-преподаватель", после этого сможет остаться в своей профессии", – рассказала Надежда Капура.

Кто может переучиться?

Реестр образовательных программ, доступных по программе "Старшее поколение", формировался на основе потребностей работодателей и самих граждан. Сейчас в него включены 2,2 тысячи программ 85 образовательных организаций. Обучение и переподготовка предпенсионеров длится от 18 часов до трех месяцев. В программе могут участвовать граждане предпенсионного возраста, как незанятые трудовой деятельностью, так и трудоустроенные.

"Условием для участия в нашем проекте является: завершение профессионального обучения до наступления права выхода на страховую пенсию; для незанятых – безусловное возобновление трудовой деятельности; для граждан, которые находятся в трудовых отношениях, – продолжение ее у того работодателя, у которого они трудоустроены, или у того, где бы они хотели работать", – рассказала Надежда Капура.

Наибольшую потребность в переподготовке предпенсионеров испытывают те работодатели, которые по требованию законодательства обязательно должны перейти на профстандарты. Прежде всего, это организации в сфере здравоохранения и образования. Благодаря программе работодатели могут довести квалификацию работника до нужного уровня.