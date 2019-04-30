27 апреля 2019 года Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors**, провел презентацию нового L200 на базе отдыха "Локомотив" и продемонстрировал жителям и гостям г. Барнаула, на что способен пикап года*.

Для всех гостей мероприятия работали площадки: тест-драйв за рулем автомобиля на внедорожной трассе, тест-драйв под управлением подготовленных специалистов, развлекательная программа с конкурсами и подарками. Гости мероприятия активно участвовали в интерактивных зонах, таких как стрельба из лука и арбалета, армрестлинг и подъем гири, а самых маленьких развлекали аниматоры. Настоящим весенним угощением стали блюда, приготовленные на полевой кухне и горячий чай, сваренный по особому рецепту.

Поклонники и ценители нового L200 имели возможность проехать по внедорожной лесной трассе, находясь за рулем автомобиля. Также в этот день можно было прокатиться и оценить возможности автомобилей с полным приводом, таких как Outlander и Pajero Sport**.

Для тех, кто не взял с собой водительского удостоверения, был проведен уникальный тест-драйв вместе с подготовленным специалистом на полосе препятствий с крутыми подъемами и спусками, бревенчатым навалом, уклоном и ж/д переездом. Участники презентации испытали новую форму силы нового L200 и проверили все возможности дерзкого пикапа.

Главный герой презентации – новый Mitsubishi L200 – это мужественный внешний вид, который реализован в рамках концепции дизайна Dynamic Shield**; улучшенная система полного привода, обеспечивающая выдающиеся внедорожные характеристики; новейшие системы активной безопасности и помощи водителю, а также комфорт и управляемость.

Особенностями нового L200 являются:

– дизельный двигатель мощностью до 181 л.с.;

– новая 6-ти ступенчатая автоматическая КПП;

– полноприводная трансмиссия Super Select 4WD-II**;

– улучшенная тормозная система;

– усиленная жесткость кузова;

– улучшенные аэродинамические характеристики;

– улучшенная топливная экономичность;

– Увеличенная глубина кузова до 865 мм;

– длина и высота машины составляет 5,225 мм / 1,815 мм;

– большой дорожный просвет – 220 мм;

– углы въезда и съезда -31⁰ и 29⁰;

– камера заднего вида;

– обогрев рулевого колеса.

Тех, кто еще не успел оценить и составить свое мнение о новом Mitsubishi L200, Автоцентр АНТ приглашает провести тест-драйв пикапа года* в автосалоне по адресу г. Барнаул, Павловский тракт, 251д.

*Новый Mitsubishi L200 стал победителем в номинации "Пикапы" по версии Большого "народного" жюри главной внедорожной премии страны в ежегодной профессиональной премии "Внедорожник года 2019".

Автоцентр АНТ – официальный дилер MITSUBISHI MOTORS

г. Барнаул, Павловский тракт, 251д

Телефон (3852) 29-00-29

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**Мицубиши Моторс, Мицубиши Эль 200, Аутлендер, Паджеро Спорт, Динамик Шилд, Сьюпе Селект 4 ВД-2 – прим. ред.