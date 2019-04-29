ТВ3
Жители Барнаула и Новосибирска переоделись в аборигенов, чтобы попасть на кастинг "Последнего героя" без очереди.
27 апреля в Новосибирске прошел кастинг в новый сезон популярного шоу. Желание стать участником проекта и отправиться на остров в дикие джунгли оказалось настолько сильным, что ярые фанаты шоу занимали очередь с самого раннего утра. На кастинг приехали не только жители ближних городов Барнаула и Кемерова, но и прилетела девушка из Киргизии. Из Барнаула попытаться попасть на шоу заявило желание 15 человек.
Отбор длился 12 часов, с 10:00 утра до 22:00 вечера, но стоять в многочасовой очереди готовы были не все. Двое новосибирцев пошли на хитрость, переодевшись в яркие костюмы с гримом аборигенов, пришли на кастинг с плакатом, на котором было написано: "Хочу домой на остров". В таком образе они надеялись произвести впечатление на толпу людей, организаторов мероприятия и пройти отбор без очереди. Утомленные ожиданием новосибирцы не были готовы к такому повороту событий. Возмущенные кастингующиеся оправили остроумных "аборигенов" в самый конец очереди. Попробовать свои силы пришло 118 человек и каждый со своей целью – для многих это давняя мечта, для кого-то проверка на прочность, а кто-то просто захотел прославить свой край на всю страну.
Попадут ли наши земляки в популярное шоу на телеканале ТВ-3 "Последний герой", мы узнаем в новом сезоне проекта.
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