Жительница Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в смертельном избиении мужчины.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, инкриминируют 51-летней женщине.
Согласно версии следствия, в феврале этого года обвиняемая со своим сожителем пустили в свой дом не имеющего постоянного места жительства 32-летнего знакомого.
"В ходе совместного распития спиртных напитков между присутствующими возникла ссора, в ходе которой гость нецензурно оскорбил хозяйку. Обвиняемая нанесла мужчине несколько ударов табуретом по голове, после чего выгнала из дома. Через несколько дней от полученных телесных повреждений мужчина впал в кому и впоследствии скончался в больнице", – уточняют в СКР.
Во время предварительного следствия женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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