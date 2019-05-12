Для многих пациентов Алтайского краевого онкодиспансера борьба с раком становится главной целью в жизни и главной бедой. Люди лежат здесь по несколько раз, и каждый курс – продолжительное время. Переносить это эмоционально очень тяжело. Но вся тяжесть состояния пациентов ложится и на тех, кто с больными проводит больше всего времени, – медицинских сестрер. За несколько дней до Международного дня медицинской сестры, 12 мая, на радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69,11 УКВ) состоялся эфир с двумя медицинскими сестрами краевого онкодиспансера: главной медсестрой лечебной базы №2 Надеждой Кузнецовой и медсестрой отделения опухоли головы и шеи Ольгой Моталиной.

"Эмоциональная составляющая в нашей работе самая сложная. Конечно, и мы пропускаем все истории через себя. У нас много очень сложных случаев. Нужно принять это (тяжелое заболевание, – прим. ред.). Многие пациенты эмоционально не выдерживают, им кажется, что жизнь остановилась, больше ничего не происходит: только я и моя болезнь", – рассказала Ольга Моталина.

Одна из главных задач медсестры – настроить пациента на позитив. Это бывает непросто, ведь рак значительно "помолодел" и сегодня в числе пациентов очень много молодых людей. Каждый пациент нуждается во внимании, с каждым нужно поговорить, не только о его болезни и лечении, но и о жизни, ведь в больнице многие из них находятся месяцами.

Работать приходится и с родственниками.

"Мы очень просим родных и близких: не оставляется человека наедине с бедой. Им очень сложно. У многих и без того непростая жизненная ситуация", – добавила Ольга Моталина.

Собеседницы уверены: быть медсестрой – это и призвание, и образ жизни. Хотя, конечно, от работы они очень устают. Как и в любом стационаре, это еще и физически тяжелая работа.

"Поэтому молодые сотрудники идут к нам с неохотой. В основном стремятся в стоматологию, косметологию, частные клиники. Но кто приходит – остается", – добавила Надежда Кузнецова.

Поэтому каждая медсестра онкодиспанесера – мастер на все руки, может работать не только на перевязке или процедурах.