Вы замечали, что в апреле обычно наш город преображается? В этом году "Легенда жизни" тоже внесла значительный вклад в озеленение Барнаула, ведь миссия компании – заботиться о здоровье каждого жителя нашего города.

26 апреля 2019 года "Легенда жизни" высадила 20 прекрасных сибирских елей в парке Центрального района. Елочки были приобретены в питомнике Троицкого района, где они росли более 9 лет. В посадке также приняли участие представители студенческой футбольной лиги "Легенда Алтая".

За день до этого мероприятия "Легенда жизни" совместно с администрацией Ленинского района высадила более 70 молодых сосен: акция прошла на территории бывшего стадиона “Мотор” (по адресу ул. Эмилии Алексеевой, 71в).

"Мы ежегодно проводим свой Легендарный субботник, превращая территорию нашей компании в зеленый оазис, - говорит директор по развитию Наталья Сергеевна Бобина, — в этом году мы поняли, что можем внести больший вклад в защиту окружающей среды нашего города и запустили Экологический Проект по сбору и передаче во вторичную переработку использованной ПЭТ-тары. Вырученные деньги от этого проекта мы будем направлять на озеленение нашего города, и первые шаги к этому мы уже сделали! Надеюсь, что таких проектов будет становиться все больше и больше".

Напомним, что 1 апреля этого года "Легенда жизни" запустила свой Экологический Проект: она первой среди компаний по доставке воды в Алтайском крае взяла на себя ответственность по сбору и утилизации использованных пластиковых бутылок. В рамках Проекта каждый клиент компании имеет возможность сдать во вторичную переработку ПЭТ из-под воды любой марки. Пустая ПЭТ-тара транспортируется в новосибирскую компанию ООО "Пласт индустрия", где ее перерабатывают до состояния хлопьев и изготавливают волокна для синтетических нитей, ковров и одежды.

Подробнее узнать, как принять участие в проекте, можно на сайте "Легенды жизни".