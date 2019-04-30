Погода резко изменится в Алтайском крае во вторник, 30 апреля, – в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщает алтайский ЦГМС, в течение дня ветер будет усиливаться и местами будет достигать 24 метров в секунду. Также ожидаются осадки в виде дождя, местами с грозами, переходящие к 1 мая в мокрый снег.
В отдельных районах возможны гололедные явления и отложение мокрого снега. Местами синоптики прогнозируют появление временного снежного покрова.
Дневные температуры в крае составят +20...+25 градусов, но к ночи 1 мая похолодает до -4...+1 градуса.
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