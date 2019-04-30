Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 100 квадратных метров продают в центре Барнаула за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено на восьмом этаже кирпичной высотки на улице Чкалова. Выполнен дизайнерский ремонт, в гостиной – витражное остекление, высота потолков – три метра.
"Территория комплекса огорожена, круглосуточная охрана, много закрытых и открытых парковочных мест, на территории детская площадка, проспект Ленина с прогулочными аллеями в двух шагах от комплекса. Район с развитой инфраструктурой. Данный комплекс относится к сегменту бизнес-класса, в центре города подобного жилья очень немного", – отмечает автор объявления.
Комментарии
Красиво! Но цена слишком завышена.