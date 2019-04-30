Ведущий федерального телеканала, известный фотоблогер, профессор Академии медиаиндустрии и другие профессионалы медиасферы станут экспертами площадки "Медиадвиж" форума "Алтай. Территория развития".
Как сообщили организаторы, участие в форуме подтвердили ведущий телеканала "Моя планета", программ "Вокруг света", "Человек мира с Андреем Понкратовым" Андрей Понкратов; профессор Академии медиаиндустрии Кипрас Мажейка; известный фотоблогер, возглавлявший российскую редакцию журнала National Geographic Traveler Александр Железняк; декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного университета Сергей Мансков и другие. Руководителем площадки выступит PR-директор АО "Курорт Белокуриха", эксперт компании "Point. Точка развития" Олег Мосеев.
Участники площадки будут взаимодействовать со всеми остальными направлениями, так как одной из их задач станет освещение работы форума. Они будут работать по группам с погружением в реальный контент, можно будет работать как в традиционных жанрах (интервью, репортаж, фоторепортаж), так и в современных форматах (блог, PR, YouTube-канал).
"Цель экспертов площадки – сделать так, чтобы все участники "Медиадвижа" уехали после форума пусть с небольшим, но очень ценным чемоданчиком новых знаний, навыков и инструментов формирования современной информационной среды", – говорят организаторы.
Участниками площадки могут стать студенты и выпускники профильных вузов, специалисты медийной сферы и люди, которые хотят научиться продвигать свой продукт или личный бренд.
Напомним, молодежный форум "Алтай. Территория развития" пройдет с 9 по 14 июня на территории ТРК "Сибирское подворье" вблизи города-курорта Белокуриха. Регистрация на АТР продлится до 20 мая. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте "Молодежь России" https://myrosmol.ru/registration, выбрать форум "Алтай. Территория развития" https://myrosmol.ru/event/26012 и оставить заявку.
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