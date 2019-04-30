Вторник, 30 Апрель, 11:19

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,69
€ 72,2
Обь
178см +6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2019Парламент Алтайского краяМусорная реформа
Новости

Телеведущий, фотоблогер и профессор станут экспертами площадки АТР "Медиадвиж"

, ИА "Амител"
Известные медиаэксперты поделятся опытом с участниками форума
Ведущий Андрей Понкратов / Фото: tviz.tv

Ведущий Андрей Понкратов / Фото: tviz.tv

Ведущий федерального телеканала, известный фотоблогер, профессор Академии медиаиндустрии и другие профессионалы медиасферы станут экспертами площадки "Медиадвиж" форума "Алтай. Территория развития".

Как сообщили организаторы, участие в форуме подтвердили ведущий телеканала "Моя планета", программ "Вокруг света", "Человек мира с Андреем Понкратовым" Андрей Понкратов; профессор Академии медиаиндустрии Кипрас Мажейка; известный фотоблогер, возглавлявший российскую редакцию журнала National Geographic Traveler Александр Железняк; декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного университета Сергей Мансков и другие. Руководителем площадки выступит PR-директор АО "Курорт Белокуриха", эксперт компании "Point. Точка развития" Олег Мосеев.

Участники площадки будут взаимодействовать со всеми остальными направлениями, так как одной из их задач станет освещение работы форума. Они будут работать по группам с погружением в реальный контент, можно будет работать как в традиционных жанрах (интервью, репортаж, фоторепортаж), так и в современных форматах (блог, PR, YouTube-канал).

"Цель экспертов площадки – сделать так, чтобы все участники "Медиадвижа" уехали после форума пусть с небольшим, но очень ценным чемоданчиком новых знаний, навыков и инструментов формирования современной информационной среды", – говорят организаторы.

Участниками площадки могут стать студенты и выпускники профильных вузов, специалисты медийной сферы и люди, которые хотят научиться продвигать свой продукт или личный бренд.

Напомним, молодежный форум "Алтай. Территория развития" пройдет с 9 по 14 июня на территории ТРК "Сибирское подворье" вблизи города-курорта Белокуриха. Регистрация на АТР продлится до 20 мая. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте "Молодежь России" https://myrosmol.ru/registration, выбрать форум "Алтай. Территория развития" https://myrosmol.ru/event/26012  и оставить заявку.

Материалы по теме

 

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
11:14
Барнаульского школьника зажало в дверях троллейбуса 0
11:02
Военные кабриолеты Aurus заменят автомобили марки "ЗиЛ" на Параде Победы 0
10:48
Юнармейцы впервые примут участие в барнаульском параде Победы 5
10:45
Сделать мир лучше: в Барнауле прошла акция по высадке молодых деревьев 0
10:32
Фото советских полководцев с военных парадов опубликовало Минобороны 0
10:24
Проспект Ленина перекроют в Барнауле на 1 мая 3
10:12
Власти Кузбасса решили не строить аэропорт рядом с Шерегешем 0
10:03
Рост числа вакансий на растущем в России производстве оценили в Госдуме 0
09:47
Трамвай сошел с рельсов в Барнауле и временно блокировал движение 1
09:45
Настройся на праздники с АО "Алтайэнергосбыт" 0
09:33
Бесконечное начисление процентов по микрокредитам счел незаконным Верховный суд 3
09:31
Ключ к мечте писателя: как издать книгу с минимальными вложениями 0
09:21
Апрельская гроза обрушилась на Барнаул: фото из соцсетей 0
09:13
Минфин раскрыл подробности погашения части ипотеки для многодетных семей 0
09:02
"Победный май": где можно весь месяц заправляться со скидкой 9% 1
08:52
Потенциальных россиян-банкротов стало меньше в первые месяцы 2019 года 0
08:43
Россияне стали чаще обращаться к нотариусам по сделкам с недвижимостью 3
08:33
Телеведущий, фотоблогер и профессор станут экспертами площадки АТР "Медиадвиж" 0
08:17
Стильная блондинка: фото прекрасной Кирстен Данст 4
08:06
В Барнауле прошла презентация пикапа года* 2
07:50
Битва за Сталинград: на Алтай привезут виртуальную квест-комнату 0
07:34
Дизайнерскую квартиру бизнес-класса продают в Барнауле за 15 млн рублей 4
07:19
Как в Барнауле три года строили дворы и общественные территории: инфографика 4
07:03
"Кошкам в детстве головы не отрезал": интервью с сидящим на Алтае маньяком 24
06:48
Очаровательные и смешные фотографии детей 0
06:32
Светлый вторник: что можно и что нельзя делать во второй день после Пасхи 0
06:17
Шторм начинается: Алтайский край накроет грозами, шквалистым ветром и снегом 0
06:01
Монстрация и акция профсоюзов: какие митинги и пикеты пройдут в Барнауле 1 мая 5
05:55
Шойгу назвал последствия свержения власти в Венесуэле 0
04:45
Порошенко увидел угрозу в возможной встрече Путина и Зеленского 2
03:59
Гендиректор Xiaomi проиграл спор на 1 млрд юаней 0
02:55
МИД РФ обвинил США в препятствовании работе России в ООН 0
01:57
Минюст отказался регистрировать "Открытую Россию" Ходорковского 8
00:25
Сибирские ученые создали систему изучения ионосферы Земли с помощью навигации 0
23:59
Жителей Северной Осетии разозлило фото блогерши в бриджах и толстовке 8
23:48
Экс-главу предприятия "Роскосмоса" обвинили в хищении 400 млн рублей 2
23:34
Команда Зеленского пригрозила сторонникам Порошенко уголовными делами 1
22:56
Телеведущий призвал россиян не бояться встречи с гадюками 1
22:45
Главы иностранных государств не приедут в Москву на парад Победы 4
22:38
Террористов с оружием и боеприпасами задержали в Подмосковье 0
21:59
Названо общее число хакеров в мире – от обычных до элитных 0
21:44
Показ Путину роботов из Южной Кореи объяснили в Суворовском училище 0
21:29
Директор алтайской аптеки получила "значительную взятку" в 27 тысяч рублей 0
20:58
Колокольцев пообещал Путину "жесткие меры" для уменьшения смертельных ДТП 1
20:47
Врачей уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату 2
20:13
Самый высокий в мире небоскреб из дерева построили в Норвегии 2
19:47
Эксперты отметили рост цен на новостройки в России 1
19:08
Коротко о главном: курс Томенко, штормовой Первомай и дело Руденко
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 29 апреля
18:55
Путин: украинцы и россияне выиграют от общего гражданства 1
18:45
Песков заявил, что рано оценивать работу закона о неуважении к госсимволам 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.