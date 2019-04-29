Жителей Северной Осетии разозлило фото блогерши в бриджах и толстовке

Безобидная фотография блогерши Кристины Шелест в лосинах разозлила жителей Северной Осетии, которые начали оскорблять женщину и угрожать ей, сообщает телеканал "360".

Кристина Шелест родом из Тюмени. У нее более 700 тысяч подписчиков в Instagram, который она активно ведет: выкладывает фото путешествий, еды, природы и не только. В конце апреля она отправилась с молодым человеком в Северную Осетию. В числе фото было несколько, где блогерша стоит спиной к камере в толстовке и бриджах.

Снимок опубликовали местные СМИ с вполне безобидной подписью: "Известный российский блогер Крис Шелест волею судьбы оказалась в Осетии. Что она увидела и какие впечатления остались, можно прочесть на ее странице". Судя по фотографии, Шелест побывала в горах недалеко от реки Фиагдон. Там находятся одни из самых привлекательных для туристов достопримечательностей — древние башни, построенные осетинскими родами очень давно.

Однако в соцсетях началась травля. Местные жители стали оскорблять Шелест, заявляя, что фотографировать "свою попу на фоне башни" было необязательно.

Паблик в Instagram, который одним из первых опубликовал фото блогерши, извинился перед ней: "Сегодня благодаря "благоразумным" жителям нашей республики мы лишились более 700 тысяч потенциальных туристов. А все из-за того, что чьи-то зашоренные двуличные умы посчитали постыдным носить так называемые велосипедки в горах. Спасибо Кристине, что так отзывалась о красоте нашей республики, и мы очень надеемся, что не испортили впечатления о ней из-за псевдопатриотов. Публично приносим свои извинения за публикацию, поскольку не знали, какие последствия за собой она понесет в адрес блогера".

Сама Шелест не очень расстроилась из-за реакции на ее снимок. Она рассказала, что ее мнение о республике не ухудшилось: "На самом деле мнение в худшую сторону все равно не поменялось, даже несмотря на то, что мне пишут. Такие люди есть везде, просто где-то скопление таких людей чуть больше".