Самый высокий в мире небоскреб из дерева построили в Норвегии

В норвежском городе Брумунддал построили самое высокое в мире здание из дерева, проект которого разработало архитектурное бюро Voll Arkitekter, а девелопером выступила компания AB Invest, сообщает РБК со ссылкой на журнал Dezeen.
85-метровая высотка под названием Mjøstårnet расположена на берегу озера Мьеса. В здании 18 этажей. Общая площадь проекта — 11,3 тыс. кв. м. Небоскреб выполнен из кросс-ламинированной древесины. Этот материал является пожароустойчивым, говорится в заметке.
Благодаря округлению главных опорных центров высотка сможет противостоять сильным ветрам. Единственная часть небоскреба, выполненная не из дерева, — бетонные перекрытия последних двух этажей.
В высотке расположились квартиры, гостиница и офисные площади. Также здесь есть просторный ресторан с деревянной мебелью и панорамными окнами. На крыше находится бассейн, следует из публикации.
До этого самым высоким деревянным зданием в мире был небоскреб 25 King в Австралии, высота которого составляет 45 метров. В Токио планируется возвести 70-этажную высотку из дерева с отелем, квартирами и офисами, а в Кембридже — 300-метровый небоскреб.
Комментарии