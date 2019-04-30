Издание собственной книги – знаменательное событие, как для новичка, так и для именитого автора. Несмотря на активную компьютеризацию всех сфер, сплошное оцифровывание печатных изданий, книги все равно покупают и читают. Ведь запах бумажных страниц и свежей типографской краски у многих ассоциируется с теплом и уютом, с детством и многовековой мудростью человечества.

Издательство книги – процесс трудоемкий, длительный и дорогостоящий. У многих начинающих авторов просто нет средств, чтобы воспользоваться услугами хорошей издательской фирмы. Большинство стихотворных произведений годами пылятся в ящике стола, в лучшем же случае молодой поэт публикует их на популярном сайте stihi.ru.

Издательство "Новый формат" запускает беспрецедентную акцию под красноречивым названием "Напечатай книгу бесплатно". Это уникальная возможность воплотить свою мечту в реальность и абсолютно бесплатно заявить о себе, как об авторе своего первого печатного сборника стихотворений. Естественно, тираж книг будет лимитирован, но ведь все великое начинается с малого.

Что включает акция?

По условиям издательства каждый автор Алтайского края имеет возможность издать сборник стихов бесплатно и получить книги с доставкой. Акционная печать включает следующие услуги:

• Черно-белое издание сборника стихов на не более чем 200 страницах. Формат составляет 21х15 см, книга будет в твердом переплете, дополнена красочной цветной обложкой. Бесплатный тираж будет выпущен в количестве 10 экземпляров.

• Дизайнерская разработка обложки и верстка.

• Курьерская доставка и передача промотиража непосредственно в руки автору.

Условия акции не распространяются на следующие услуги:

• присвоение книге ISBN кода и доставка обязательных экземпляров;

• редактирование и корректура содержания книги.

Эти услуги доступны за отдельную плату. Их можно дополнительно заказать, связавшись с менеджерами издательства.

Как стать участником акции?

Подать заявку на участие можно через сайт издательства. Достаточно заполнить короткую форму и отправить ее. Акция стартовала 10 апреля 2019 года и продолжится до 10 июня 2019 года.

На следующий день после завершения акции в 12:00 будет проведен рандомный выбор победителя, который и сможет реализовать свою мечту.

Для того чтобы издать сборник стихов бесплатно, необязательно отправлять издательству текст произведения. Если автор ранее публиковался на сайте "Стихи.ру", можно прислать в издательство ссылку на свой аккаунт или же готовый файл Word, если такой имеется.

После завершения акции сотрудничество с издательством можно продолжить, если возникнет такое желание. Для удобства авторов на сайте размещен калькулятор печати книг. Потенциальный клиент "Нового формата" может самостоятельно посчитать примерную стоимость печати собственных изданий любого тиража.