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Экс‐главу предприятия Роскосмоса обвинили в хищении 400 млн рублей

, ИА "Амител"
Сам Панов просил отправить его под домашний арест, в связи с плохим здоровьем
Панов ушел с поста руководителя НПО 'Техномаш' в августе прошлого года / Фото: theworldnews.net

Панов ушел с поста руководителя НПО "Техномаш" в августе прошлого года / Фото: theworldnews.net

Ушедший в отставку в июле прошлого года гендиректор НПО "Техномаш" (входит в Роскосмос) Дмитрий Панов стал фигурантом дела о крупном хищении, сообщает РИА "Новости".

В понедельник, 29 апреля, Замоскворецкий суд Москвы арестовал панова до 24 июня. Ему вменяют хищение 400 миллионов рублей, выделенных из государственного бюджета.

Панова задержали еще 25 апреля в рамках расследования уголовного дела о расхищении бюджетных средств, выделенных на гособоронзаказ, сообщал "Коммерсантъ".

По данным следствия, в 2017 году НПО "Техномаш" в качестве генерального подрядчика должно было провести реконструкцию "Пермского порохового завода". Головная компания Роскосмоса заключила контракт на работы с ООО "Москапстрой" после проведения закрытого комплекса. По документам компания должна была провести строительно-монтажные работы, а также техническое перевооружение трансформаторных подстанций. В ходе переговоров стороны заключили еще несколько договоров. Исходя из соглашений, "Техномаш" начал отправлять авансовые платежи на общую сумму 440 миллионов рублей. Никаких работ при этом проведено не было.

Сначала Панов проходил по делу свидетелем, но после следователи сделали его подозреваемым. Сам Панов просил отправить его под домашний арест, в связи с плохим здоровьем. По его словам, во время прохождения военной службы он получил множественные ранения и контузию. Кроме того, на его иждивении находятся отец-инвалид, жена и двое детей.

Панов ушел с поста руководителя НПО "Техномаш" в августе прошлого года. Он занимал свой пост в головном предприятии Роскосмоса шесть лет.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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