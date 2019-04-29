Врачей уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

Недовольство сотрудников Городской больницы города Серова Свердловской области привело к их увольнению, сообщает телеканал "360".
В ходе встречи с представителями ИА "Новый день" медики пожаловались на маленькие зарплаты, а также нехватку медицинских инструментов.
Отмечается, что после того как медики обратились с жалобами в СМИ, руководство больницы пообещало провести индивидуальные беседы с каждым из выступивших врачей.
Представитель Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков в беседе с РИА "Новости" заявил, что в минувшую пятницу главный врач Серовской городской больницы провел совещание. По его итогам своих должностей лишились исполняющий обязанности заведующего детской поликлиникой и старшая медицинская сестра.
Он отметил, что для того, чтобы разобраться во всей ситуации, которая сложилась в больнице, региональный Минздрав направил своих специалистов.
По словам Шестакова, предварительно проверка выявила низкую заработную плату только у медсестры. Кроме того, он опроверг заявление медиков о том, что у них не хватает инструментов.
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