Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время правительственного совещания под руководством Владимира Путина заявил, что ответственность за нарушение правил дорожного движения, которые приводят к смертельным авариям, существенно ужесточат, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что МВД готовит ряд новых законопроектов, которые в конечном итоге должны привести к снижению смертности на дорогах.

По словам Колокольцева, уже внесенные в законодательство инициативы направлены на то, чтобы граждане не уезжали с места аварии и оказывали помощь пострадавшим. Сейчас министерство разрабатывает еще ряд очень жестких предложений, направленных на снижение смертности во время ДТП.

Колокольцев отметил, что смертность на российских дорогах уже снизилась с 19 человек до 13 на 100 тысяч населения.

"Конечная цель, которая перед нами поставлена, еще более жесткая – четыре человека на 100 тысяч населения", – подчеркнул министр.

В конце апреля Путин подписал закон, по которому уехавшим с места ДТП виновникам аварии, где погибли или пострадали люди, грозит тюремный срок. Ранее наказание составляло 15 суток ареста или лишение прав на полтора года.