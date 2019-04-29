В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении директора Славгородского филиала АКГУП "Аптеки Алтая", которая обвиняется в получении взятки в виде денег в значительном размере, сообщает региональный СК.
По данным следствия, в 2016 году директор филиала аптеки получила взятку от менеджера одной из фирм в размере более 27 тысяч рублей за принятие юридически значимых решений о выборе именно данного ООО в качестве основного поставщика товаров и заключении с ним договоров. В течение трех месяцев денежные средства частями перечислялись на банковский счет обвиняемой.
Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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