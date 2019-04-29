Показ Путину роботов из Южной Кореи объяснили в Суворовском училище

Заместитель начальника Суворовского училища Владимир Штарев рассказал о разработках воспитанников военно-учебного заведения в области робототехники, которые на прошлой неделе продемонстрировали их президенту Владимиру Путину, пишет РБК.

"Они как раз разработали автономную систему распознавания голосовых команд без использования облачных сервисов", – указал Штарев, добавив, что воспитанники "записывают голос, то есть целую базу команд". Программа впоследствии сравнивает озвученные команды с базой частотных команд и выдает тот или иной сигнал.

"А наши мальчишки сделали так, что эта команда преобразуется в Bluetooth-сигнал и превращается в движения роботов", – добавил он, отметив, что этот модуль управления суворовцы и представляли президенту. "Он создан на базе Arduino нашими учениками", – заявил Штарев.

Свои разработки в области робототехники воспитанники Суворовского училища показали Путину 23 апреля. Среди них были роботы, которые реагируют на звуки и могут распознавать голос. Один из воспитанников тогда дал им команду отжаться и сделать зарядку, стоя на голове. Роботы это выполнили.

Позже издание Znak.com cо ссылкой на пользователей соцсетей обратило внимание на то, что на самом деле небольшие роботы, выполняющие команды "отжаться" и "встать на голову", – это южнокорейские конструкторы Robotis Biolid, которые продаются на eBay и Amazon по цене от 1 тыс. долларов. Штарев подчеркнул, что курсанты показывали главе государства не роботов: "Суворовцы собрали модуль распознавания команд и именно работу этой системы мы показывали".