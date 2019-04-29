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Названо общее число хакеров в мире – от обычных до элитных

, ИА "Амител"
Большинство хакеров обмениваются информацией друг с другом на специальных закрытых форумах
В 'элитные подразделения' хакеров входят несколько сотен человек / Фото: pp.userapi.com

В "элитные подразделения" хакеров входят несколько сотен человек / Фото: pp.userapi.com

Все взломщики и распространители вирусов объединены в 14 групп, самая большая из которых занимается финансовыми киберпреступлениями, пишут "Известия" со ссылкой на "Лабораторию Касперского".

Как отмечается в материале издания, каждое хакерское формирование имеет четкую специализацию: самое многочисленное занимается финансами, а самое технически оснащенное создает шпионские программы.

Большинство хакеров обмениваются информацией друг с другом на специальных закрытых форумах. Чтобы туда попасть, нужно заплатить или получить рекомендацию от человека с репутацией в хакерском мире.

Тем не менее преступники, которые создают шпионские программы на этих форумах, ничего не пишут, так как существует риск утечки информации.

Компании, которые занимаются разработкой антивирусных технологий, направляют на эти форумы своих шпионов, которые длительное время создают себе цифровую личность.

Сейчас хакеров в мире несколько десятков тысяч. Попасть в их сообщество очень трудно. После того, как шпиону все же дают зеленый свет, он вынужден вести себя очень осторожно, так как второй раз получить доступ на форум практически невозможно.

В "элитные подразделения", по оценкам специалистов, входят несколько сотен человек. Это высококвалифицированные программисты, которые обладают серьезным техническим обеспечением. Они отличаются от общей массы хакеров тем, что могут находить уязвимости нулевого дня – уязвимости против которых еще не разработаны защитные механизмы (термин означает, что у разработчиков осталось ноль дней на исправление дефекта).

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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