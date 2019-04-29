Террористов с оружием и боеприпасами задержали в Подмосковье

Российские силовики задержали в Подмосковье семерых боевиков ячейки одной из террористических организаций, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ЦОС ФСБ.
У террористов изъяли оружие, боеприпасы, электронные носители информации и экстремистскую литературу.
В ведомстве уточнили, что руководили ячейки террористов – иностранные эмиссары.
В пресс-службе Следственного комитета России заявили, что в настоящее время по возбужденному уголовному делу проводятся обыски. Также правоохранители устанавливают личности всех участников запрещенной организации.
В ближайшее время суд решит вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.
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