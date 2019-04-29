Главы иностранных государств не приедут в Москву на парад Победы

В России никого из глав иностранных государств на праздновании 74-летия Великой Победы не ждут, поскольку Кремль никого специально не приглашал, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
На вопрос, ожидается ли приезд руководителей иностранных государств в Москву 9 мая, Песков ответил: "Нет".
В последние годы количество зарубежных лидеров на праздновании Дня Победы резко уменьшилось.
В прошлом году на параде были лишь президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а в 2017-м году в Москву приехал только президент Молдавии Игорь Додон.
29 марта Минобороны России запустило мультимедийный проект, который подробно рассказывает о праздновании Дня Победы в 2019 году. На портале parad2019.mil.ru опубликована информация о парадах и салютах в различных городах России.
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