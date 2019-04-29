Телеведущий призвал россиян не бояться встречи с гадюками

Зоолог и телеведущий Тимофей Баженов в беседе с НСН рассказал, что укус гадюки не представляет угрозы для человека с хорошим иммунитетом.

Баженов напомнил, что на территории России в целом и Москвы в частности обитает только одна ядовитая змея – обычная гадюка, чья численность находится в пределах нормы.

Он также добавил, что гадюка может укусить, только если человек ее спровоцирует, например, наступив на змею. Эксперт напомнил, что для человека с хорошим иммунитетом яд гадюки не смертелен.

"Никаких сывороток от укуса гадюки не существует. При обращении в стационар доктора будут делать инъекции антигистаминных препаратов. Нехорошее самочувствие всегда связано с аллергией на чужеродный белок, коим и является змеиный яд", – пояснил эксперт.

Зоолог также посоветовал не прижигать место укуса, не резать его бритвой и не высасывать яд, поскольку в этом случае токсическое поражение будет не только в месте укуса, но и во рту. Он добавил, что ощущения от укуса гадюки можно сравнить с пищевым отравлением, длятся они не больше трех суток. Укушенному рекомендуется находиться в покое и пить больше жидкости.

Специалист напомнил, что змеи сами избегают общества людей и водятся в глухих местах, предпочитая болотистые поймы рек. Во избежание встречи со змеей лучше всего не спускаться в низины, а отдыхать на "обжитых" местах.