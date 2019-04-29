Команда Зеленского пригрозила сторонникам Порошенко уголовными делами

Сторонники Петра Порошенко продолжают вбрасывать фейковые новости о Владимире Зеленском, сообщает команда новоизбранного украинского президента в своем Facebооk.
Депутат Рады от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев на своей странице в Facebook опубликовал фотографию Зеленского из турецкого отеля вместе с местным поваром, которого назвал немецким политиком Грегором Гизи, известного своей пророссийской риторикой в ПАСЕ.
После того как выяснилась истинная личность повара, Арьев обновил свой пост, но при этом даже не извинился.
Вторая волна фейков пошла из российского Telegram-канала "Незыгарь", утверждают в штабе Зеленского. Авторы площадки заявили, что во время своего отдыха в Турции президент находился на яхте Коломойского, где якобы встречался с представителями помощника российского президента Владислава Суркова и кандидата на пост президента Украины Виктора Медведчука.
В сообщении команды Зеленского говорится, что, по всей видимости, Порошенко и его окружение пытаются мутить воду и организовывать информационные атаки, чтобы скрыть свои недобросовестные действия.
Отмечается, что избранный президент Украины уже вернулся домой и начал заниматься делами. "Для некоторых они могут стать криминальными", — говорится в сообщении.
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