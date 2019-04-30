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Гендиректор Xiaomi проиграл спор на 1 млрд юаней

, ИА "Амител"
Пари между предпринимателями было заключено еще в 2013 году
Однако станет ли Лэй Цзюнь выплачивать проспоренную сумму, пока неясно / Фото: ru.ihodl.com

Однако станет ли Лэй Цзюнь выплачивать проспоренную сумму, пока неясно / Фото: ru.ihodl.com

Основатель и гендиректор компании Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил один миллиард юаней (что приблизительно равняется 148,4 миллиона долларов) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Bloomberg.

Пари предприниматели заключили еще в 2013 году. Тогда в эфире одного из китайских телеканалов генеральный директор Xiaomi заявил, что, по его оценкам, доход производителя смартфонов превысит доход Gree Electric через пять лет. Тогда бизнесмены не указали конкретные показатели выручки.

"Пусть вся страна станет свидетелем, если через пять лет наши доходы превзойдут доходы Gree, председатель Дун, пожалуйста, заплатите мне один юань", — сказал тогда Лэй Цзюнь. Но его оппонент предложил увеличить ставку до одного миллиарда юаней.

По данным издания, в воскресенье, 28 апреля, Gree Electric отчитался о доходе в 198 млрд юаней (что равняется 29,4 млрд долларов) за прошедший год. Как подсчитало агентство, это приблизительно на 20 млрд юаней (2,97 млрд долларов) больше, чем у Xiaomi за аналогичный период времени.

Однако станет ли Лэй Цзюнь выплачивать проспоренную сумму, пока неясно. Представители двух компаний, участвовавших в споре, от комментариев по этому поводу отказались.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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