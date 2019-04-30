Порошенко увидел угрозу в возможной встрече Путина и Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал новоизбранного главу государства Владимира Зеленского не встречаться с президентом России Владимиром Путиным "без согласования с партнерами" Киева, пишут "Известия".
В ходе выступления во Львове 29 апреля Порошенко заверил, что такая встреча приведет к "страшным" последствиям и поставит Зеленского на колени.
"Если ты поедешь на встречу с Путиным – к тебе никто с той коалиции мировой, которую мы бережно создавали пять лет, больше никто не приедет – ты ее разрушишь. И оставишь Украину один на один с агрессором. А потом тебе останется только встать на колени и признать капитуляцию", – заявил Порошенко.
При этом он пообещал научить Зеленского действовать в "интересах Украины". "Мы своевременно подскажем, как не становиться на колени, потому что мы умеем это делать – не становиться на колени. И своевременно подскажем, как беречь своих союзников и партнеров, как не продаться за 30 сребреников газа", – добавил Порошенко.
Ранее Путин не исключил встречи с Зеленским и назвал темы возможных переговоров.
Комментарии
Реально больной человек. 5 лет он строил....вот умора. Добил страну какие колени? ползают уж давно с подачкой в зубах. Ужасно. Надеюсь Зеленский хоть и клоун, но не будет слушать этого маразматика, а адекватно будет мыслить о делах и последствиях