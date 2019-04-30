Вторник, 30 Апрель, 08:40

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,69
€ 72,2
Обь
172см -22

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пасха-2019Выборы президента УкраиныПарламент Алтайского края
Новости

Порошенко увидел угрозу в возможной встрече Путина и Зеленского

, ИА "Амител"
Порошенко заверил, что такая встреча приведет к "страшным" последствиям и поставит Зеленского на колени
Порошенко пообещал научить Зеленского действовать в 'интересах Украины' / Фото: newsland.com

Порошенко пообещал научить Зеленского действовать в "интересах Украины" / Фото: newsland.com

Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал новоизбранного главу государства Владимира Зеленского не встречаться с президентом России Владимиром Путиным "без согласования с партнерами" Киева, пишут "Известия".

В ходе выступления во Львове 29 апреля Порошенко заверил, что такая встреча приведет к "страшным" последствиям и поставит Зеленского на колени.

"Если ты поедешь на встречу с Путиным – к тебе никто с той коалиции мировой, которую мы бережно создавали пять лет, больше никто не приедет – ты ее разрушишь. И оставишь Украину один на один с агрессором. А потом тебе останется только встать на колени и признать капитуляцию", – заявил Порошенко.

При этом он пообещал научить Зеленского действовать в "интересах Украины". "Мы своевременно подскажем, как не становиться на колени, потому что мы умеем это делать – не становиться на колени. И своевременно подскажем, как беречь своих союзников и партнеров, как не продаться за 30 сребреников газа", – добавил Порошенко.

Ранее Путин не исключил встречи с Зеленским и назвал темы возможных переговоров.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

30.04.2019 07:48
krash

Реально больной человек. 5 лет он строил....вот умора. Добил страну какие колени? ползают уж давно с подачкой в зубах. Ужасно. Надеюсь Зеленский хоть и клоун, но не будет слушать этого маразматика, а адекватно будет мыслить о делах и последствиях

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
08:33
Телеведущий, фотоблогер и профессор станут экспертами площадки АТР "Медиадвиж" 0
08:17
Стильная блондинка: фото прекрасной Кирстен Данст 2
08:06
В Барнауле прошла презентация пикапа года* 0
07:50
Битва за Сталинград: на Алтай привезут виртуальную квест-комнату 0
07:34
Дизайнерскую квартиру бизнес-класса продают в Барнауле за 15 млн рублей 1
07:19
Как в Барнауле два года строили дворы и общественные территории: инфографика 2
07:03
"Кошкам в детстве головы не отрезал": интервью с сидящим на Алтае маньяком 5
06:48
Очаровательные и смешные фотографии детей 0
06:32
Светлый вторник: что можно и что нельзя делать во второй день после Пасхи 0
06:17
Шторм начинается: Алтайский край накроет грозами, шквалистым ветром и снегом 0
06:01
Монстрация и акция профсоюзов: какие митинги и пикеты пройдут в Барнауле 1 мая 4
05:55
Шойгу назвал последствия свержения власти в Венесуэле 0
04:45
Порошенко увидел угрозу в возможной встрече Путина и Зеленского 1
03:59
Гендиректор Xiaomi проиграл спор на 1 млрд юаней 0
02:55
МИД РФ обвинил США в препятствовании работе России в ООН 0
01:57
Минюст отказался регистрировать "Открытую Россию" Ходорковского 3
00:25
Сибирские ученые создали систему изучения ионосферы Земли с помощью навигации 0
23:59
Жителей Северной Осетии разозлило фото блогерши в бриджах и толстовке 5
23:48
Экс-главу предприятия "Роскосмоса" обвинили в хищении 400 млн рублей 1
23:34
Команда Зеленского пригрозила сторонникам Порошенко уголовными делами 0
22:56
Телеведущий призвал россиян не бояться встречи с гадюками 0
22:45
Главы иностранных государств не приедут в Москву на парад Победы 3
22:38
Террористов с оружием и боеприпасами задержали в Подмосковье 0
21:59
Названо общее число хакеров в мире – от обычных до элитных 0
21:44
Показ Путину роботов из Южной Кореи объяснили в Суворовском училище 0
21:29
Директор алтайской аптеки получила "значительную взятку" в 27 тысяч рублей 0
20:58
Колокольцев пообещал Путину "жесткие меры" для уменьшения смертельных ДТП 1
20:47
Врачей уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату 2
20:13
Самый высокий в мире небоскреб из дерева построили в Норвегии 2
19:47
Эксперты отметили рост цен на новостройки в России 1
19:08
Коротко о главном: курс Томенко, штормовой Первомай и дело Руденко
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 29 апреля
18:55
Путин: украинцы и россияне выиграют от общего гражданства 1
18:45
Песков заявил, что рано оценивать работу закона о неуважении к госсимволам 1
18:05
Жители Новосибирска переоделись аборигенами на кастинге шоу "Последний герой" 3
17:52
Жительницу Рубцовска судят за смертельное избиение гостя табуретом 0
17:34
Из юриста в тренеры: 60 тысяч предпенсионеров переподготовят на Алтае за 6 лет 5
17:23
Песков ответил на слова Зеленского про российские паспорта для украинцев 1
17:13
Продажи автомобилей Aurus в России отложили до 2020 года 1
17:02
Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии 1
16:49
Посевная кампания идет в Алтайском крае: посеяно около 10 тысяч га зерновых 0
16:34
"Газпром" в 2018 году удвоил чистую прибыль, относящуюся к его акционерам 10
16:23
Названы подрядчики, которые займутся ремонтом дорог в Барнауле 3
16:08
Россиян предупредили о риске массового закрытия небольших магазинов 7
15:48
Барнаульский "Коммунальщик" начинает борьбу за Кубок России по хоккею на траве 0
15:32
Россияне остались равнодушными к результатам выборов на Украине 19
15:21
Инспектора ГИБДД в Алтайском крае подозревают в мошенничестве 2
15:02
Российский школьник своими руками собрал протез для друга 2
14:52
Штормовой первомай: грозы, ветер и снег обещают в Алтайском крае 2
14:31
Реально ли найти для своего авто качество премиум-класса по доступной цене 0
14:27
С пользой для себя: как получить максимальную выгоду от дебетовой карты 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.