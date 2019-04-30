Шойгу назвал последствия свержения власти в Венесуэле

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что насильственные попытки смены власти в Венесуэле могут привести к росту террористической угрозы, сообщает РИА "Новости".
По словам Шойгу, попытки некоторых государств свергнуть власть Венесуэлы грозят ростом террористической угрозы и увеличением нелегальной миграции. Кроме того, эти действия уже ухудшили социальную ситуацию в стране.
Он также напомнил о последствиях вмешательства в дела стран на Ближнем Востоке и севере Африки.
23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Его поддержали США, Канада и еще ряд государств. Президент Венесуэлы Николас Мадуро после этого разорвал дипломатические отношения со Штатами, обвинив Вашингтон в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и еще несколько стран.
После США ввели санкции в отношении Венесуэлы, в частности против государственной нефтегазовой компании PDVSA – основного источника дохода и иностранной валюты. При этом американские компании под эти ограничения не подпадают и они могут закупать венесуэльскую нефть, однако деньги за нее должны храниться на счете, к которому правительство Мадуро не будет иметь доступ.
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