Вторник, 30 Апрель, 03:51

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,69
€ 72,2
Обь
172см -22

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пасха-2019Выборы президента УкраиныПарламент Алтайского края
Новости

Минюст отказался регистрировать "Открытую Россию" Ходорковского

, ИА "Амител"
Отмечается, что такое решение принято из-за нарушений порядка оформления документов
26 марта представители 'Открытой России' подали в Минюст документы / Фото: politinformator.ru

26 марта представители "Открытой России" подали в Минюст документы / Фото: politinformator.ru

Министерство юстиции отказало в госрегистрации основанной бывшим главой "ЮКОСа" Михаилом Ходорковским организации "Открытая Россия", сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что такое решение принято из-за нарушений порядка оформления документов, говорится в сообщении пресс-службы.

"По результатам рассмотрения представленных документов было установлено, что необходимые для государственной регистрации документы оформлены в ненадлежащем порядке; ранее зарегистрированное общественное объединение с тем же наименованием осуществляет свою деятельность в пределах той же территории; в представленных учредительных документах содержится недостоверная информация", — заявили в пресс-службе.

26 марта представители основанной Ходорковским "Открытой России" подали в Минюст на регистрацию общественной организации документы из 44 регионов России, где были созданы региональные отделения.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
02:55
МИД РФ обвинил США в препятствовании работе России в ООН 0
01:57
Минюст отказался регистрировать "Открытую Россию" Ходорковского 0
00:25
Сибирские ученые создали систему изучения ионосферы Земли с помощью навигации 0
23:59
Жителей Северной Осетии разозлило фото блогерши в бриджах и толстовке 0
23:48
Экс‐главу предприятия Роскосмоса обвинили в хищении 400 млн рублей 0
23:34
Команда Зеленского пригрозила сторонникам Порошенко уголовными делами 0
22:56
Телеведущий призвал россиян не бояться встречи с гадюками 0
22:45
Главы иностранных государств не приедут в Москву на парад Победы 0
22:38
Террористов с оружием и боеприпасами задержали в Подмосковье 0
21:59
Названо общее число хакеров в мире – от обычных до элитных 0
21:44
Показ Путину роботов из Южной Кореи объяснили в Суворовском училище 0
21:29
Директор алтайской аптеки получила "значительную взятку" в 27 тысяч рублей 0
20:58
Колокольцев пообещал Путину "жесткие меры" для уменьшения смертельных ДТП 1
20:47
Врачей уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату 1
20:13
Самый высокий в мире небоскреб из дерева построили в Норвегии 1
19:47
Эксперты отметили рост цен на новостройки в России 1
19:08
Коротко о главном: курс Томенко, штормовой Первомай и дело Руденко
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 29 апреля
18:55
Путин: украинцы и россияне выиграют от общего гражданства 0
18:45
Песков заявил, что рано оценивать работу закона о неуважении к госсимволам 0
18:05
Жители Новосибирска переоделись аборигенами на кастинге шоу "Последний герой" 2
17:52
Жительницу Рубцовска судят за смертельное избиение гостя табуретом 0
17:34
Из юриста в тренеры: 60 тысяч предпенсионеров переподготовят на Алтае за 6 лет 5
17:23
Песков ответил на слова Зеленского про российские паспорта для украинцев 1
17:13
Продажи автомобилей Aurus в России отложили до 2020 года 1
17:02
Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии 1
16:49
Посевная кампания идет в Алтайском крае: посеяно около 10 тысяч га зерновых 0
16:34
"Газпром" в 2018 году удвоил чистую прибыль, относящуюся к его акционерам 8
16:23
Названы подрядчики, которые займутся ремонтом дорог в Барнауле 3
16:08
Россиян предупредили о риске массового закрытия небольших магазинов 7
15:48
Барнаульский "Коммунальщик" начинает борьбу за Кубок России по хоккею на траве 0
15:32
Россияне остались равнодушными к результатам выборов на Украине 15
15:21
Инспектора ГИБДД в Алтайском крае подозревают в мошенничестве 2
15:02
Российский школьник своими руками собрал протез для друга 2
14:52
Штормовой первомай: грозы, ветер и снег обещают в Алтайском крае 2
14:31
Реально ли найти для своего авто качество премиум-класса по доступной цене 0
14:27
С пользой для себя: как получить максимальную выгоду от дебетовой карты 0
14:24
Житель Горного Алтая осужден за то, что облил бензином и поджег свою супругу 0
14:17
Фильм о поездке Ким Чен Ына в Россию показали в Северной Корее 0
14:04
НТВ выпустит развлекательное шоу с Зеленским, записанное еще в 2011 году 8
13:47
Волейболисты барнаульского "Университета" дважды проиграли на своей площадке 0
13:23
Письма с фронта нашли в подвале старой почты 6
13:14
Барнаульцев приглашают к обсуждению рекультивации мусорного полигона 1
13:03
Президент Туркмении зачитал рэп про своего жеребенка 3
12:51
Как в Горно-Алтайске отметят Первомай: программа мероприятий 0
12:32
Что такое монстрация и нужно ли на нее идти 19
12:24
Россия вышла из топ-5 стран по объему военных расходов 1
12:15
Трассу до Камня-на-Оби и Новосибирской области ремонтируют перед турсезоном 0
12:03
Собчак показала на видео, как сидела на коленях у Зеленского 6
11:51
Орешкин объяснил, как Кремль будет оценивать губернаторов по новой системе 3
11:34
Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время для повышения КПД 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.