Минюст отказался регистрировать "Открытую Россию" Ходорковского

Министерство юстиции отказало в госрегистрации основанной бывшим главой "ЮКОСа" Михаилом Ходорковским организации "Открытая Россия", сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что такое решение принято из-за нарушений порядка оформления документов, говорится в сообщении пресс-службы.
"По результатам рассмотрения представленных документов было установлено, что необходимые для государственной регистрации документы оформлены в ненадлежащем порядке; ранее зарегистрированное общественное объединение с тем же наименованием осуществляет свою деятельность в пределах той же территории; в представленных учредительных документах содержится недостоверная информация", — заявили в пресс-службе.
26 марта представители основанной Ходорковским "Открытой России" подали в Минюст на регистрацию общественной организации документы из 44 регионов России, где были созданы региональные отделения.
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