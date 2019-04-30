Россияне стали чаще обращаться к нотариусам по сделкам с недвижимостью

В России выросло число обращений к нотариусам по сделкам с недвижимостью, что усложнило жизнь мошенникам, сообщает Федеральная нотариальная палата (ФНП).

Отмечается, что в 2018 году количество нотариально удостоверенных договоров отчуждения жилых помещений увеличилось на 11,3% и составило 787 234 нотариальных действия. Рост стал возможен в том числе благодаря работе нотариальных контор в режиме "одного окна".

Нотариус благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия сам получает все необходимые документы по сделке. Таким образом, у граждан отпадает необходимость в самостоятельном сборе документов либо обращении к посредникам и выдаче им доверенностей.

В 2018 году число удостоверенных нотариусами доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом и регистрацию прав на недвижимое имущество уменьшилось на 15,3%, составив 2 137 700. В палате подчеркивают, что именно сделки по доверенности являются одними из наиболее рискованных, поскольку мошенники часто оставляли людей без жилья и денег.

Как напоминают "Известия", в марте в Петербурге была раскрыта банда мошенников, которые присвоили себе 58 квартир пенсионеров. По версии следствия, участники банды посредством рекламы в СМИ специально созданного ООО "Фонд социальной защиты пенсионеров" искали одиноких пожилых граждан, владевших дорогостоящим жильем, и убеждали их подписывать договоры купли-продажи и дарения квартир. После этого обманутые мужчины и женщины помещались в подконтрольный преступной группе "Дом ветеранов войны и труда №1".