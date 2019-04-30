Потенциальных россиян-банкротов стало меньше в первые месяцы 2019 года

В России стало меньше физлиц, которых можно назвать потенциальными банкротами, пишут "Известия" со ссылкой на исследование бюро кредитных историй "Эквифакс".
По данным исследования, на конец I квартала 2019 года можно признать несостоятельными должниками 337,7 тыс. клиентов банков.
Потенциальные банкроты – это заемщики, которые не платят по кредиту больше трех месяцев, а размер долга превышает 500 тыс. рублей.
Отмечается, что в январе-марте 2018 года таких неплательщиков было на 18% больше. Показатель снижается последние три года. В 2016 году число потенциальных банкротов в разные месяцы достигало 460 тыс., в 2017-м их было около 450 тыс.
Также отмечается, что потенциальное банкротство далеко не всегда переходит в реальное, поскольку существуют досудебные механизмы урегулирования ситуации, в том числе реструктуризация кредитов.
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