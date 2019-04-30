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Минфин раскрыл подробности погашения части ипотеки для многодетных семей

, ИА "Амител"
На реализацию проекта планируется выделить до 15 млрд рублей из резервного фонда правительства
Право на участие в программе господдержки возникает как у матери, так и у отца / Фото: skaityk.sveikata.lt

Право на участие в программе господдержки возникает как у матери, так и у отца / Фото: skaityk.sveikata.lt

Минфин подготовил проект постановления правительства, согласно которому семьям при рождении у них третьего или последующего ребенка будут выделяться 450 тысяч рублей для погашения ипотечной задолженности, сообщает RNS.

Согласно проекту, право на получение данной суммы будут иметь граждане РФ при рождении у них в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей, которые также являются гражданами РФ.

Кроме того, право частичного погашения ипотеки есть у семей, усыновивших третьего или последующего ребенка. Ипотечный кредит должен быть получен в российских банках или АО "ДОМ.РФ".

В документе отмечается, что право на участие в программе господдержки возникает как у матери, так и у отца.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию проекта планируется выделить до 15 млрд рублей из резервного фонда правительства.

Ранее президент России Владимир Путин предложил задним числом с 1 января 2019 года из федерального бюджета погашать 450 тысяч рублей из ипотечных кредитов за семьи, в которых рождается третий ребенок и последующий ребенок. Он отметил, что в 2019 году на это потребуется дополнительно 26,2 млрд рублей, в 2020 – 28,6 млрд, в 2021 – 30,1 млрд. Позже Путин подчеркнул, что в целом поддерживает распространение льготной ипотеки на семьи с детьми-инвалидами, но считает необходимым провести анализ текущей практики льготного ипотечного кредитования.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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