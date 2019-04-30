Верховный суд России признал незаконным бесконечное начисление процентов по микрозаймам для граждан, говорится в обзоре судебной практики ВС РФ.

Основанием стало рассмотрение иска микрофинансовой организации (МФО) по взысканию долга. Ответчица в мае 2014 года взяла на 15 дней заем 15 350 рублей с начислением 2% за каждый день пользования средствами. Когда спустя 4,5 месяца право требования долга с нее было переуступлено другой МФО, ей начислили к выплате уже 732% за 891 день с момента истечения срока действия договора, а общая задолженность выросла до 279 тыс. рублей (включая проценты в размере 273,5 тыс. рублей).

Примечательно, что суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования о взыскании с ответчицы всей суммы долга.

В свою очередь, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда признала начисление процентов сверх срока действия договора неправомочным.

В ВС напомнили, что согласно законодательству "обязательства заемщика по договору микрозайма имеют срочный характер и ограничены установленными этим законом предельными суммами основного долга, процентов за пользование микрозаймом и ответственности заемщика".

Верховный суд постановил, что установление сверхвысоких процентов за длительный срок пользования микрозаймом, выданным на короткий срок, "приводило бы к искажению цели деятельности микрофинансовых организаций".

В связи с этим ВС признал начисление процентов по микрозайму после 15-дневного срока действия договора "противоречащим существу законодательного регулирования договоров микрозайма".