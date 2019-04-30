На кадрах военачальники предстают в торжественной обстановке или же за несколько минут до начала парадов / Фото: mil.ru
Министерство обороны РФ на своем сайте в разделе "Полководцы Победы" выложило в открытый доступ серию снимков, на которых изображены известные военачальники Советского Союза.
Минобороны России публикует уникальные фотографии полководцев Великой Победы на парадах разных лет https://t.co/FwzIXzB5kV #Минобороны #ДеньПобеды #Парады #ПарадПобеды #9Мая #Праздники #ПолководцыПобеды #Полководцы #Победа pic.twitter.com/cSJZVRv3wz— Минобороны России (@mod_russia) 29 апреля 2019 г.
Отмечается, что опубликованные снимки были сделаны во время военных парадов. Фотографии сопровождаются биографическими фактами из жизни изображенных на них личностей, воспоминаниями и комментариями близких.
На кадрах военачальники предстают в торжественной обстановке или же за несколько минут до начала парадов, а также их репетиций. Посетители раздела "Полководцы Победы: "При параде" могут увидеть уникальные фотографии маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Ивана Конева, Сергея Руденко, Дмитрия Устинова и других известных личностей.
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