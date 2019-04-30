Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, сделанных по техническому заданию Министерства обороны страны для замены автомобилей марки ЗиЛ на параде Победы, передает ТАСС.
По словам Мантурова, парадный кабриолет имеет высокий уровень унификации с седаном Aurus Senat. Авто сконструировано на основе единой модульной платформы и имеет гибридный силовой агрегат на базе 600-сильного двигателя V8 и электромашины. Машина оборудована 9-ступенчатой коробкой передач "автомат" и постоянным полным приводом.
Фронтальная часть с характерным запоминающимся "лицом" у парадного кабриолета такая же, как у седана, отметил министр, однако "все, что находится дальше передней стойки, претерпело значительные изменения".
"В сравнении с седаном значительно изменились обводы кузова, если смотреть на кабриолет сбоку. Плечевая линия приподнялась и вместе с уменьшенным на 20 миллиметров дорожным просветом позволила достичь более стремительного облика", – рассказал Мантуров.
Он также отметил, что размер дверей у парадной машины больше, чем у седана. Это сделано для облегчения посадки пассажиров на задние сиденья автомобиля.
Также Мантуров рассказал, что парадный кабриолет имеет дополнительный поручень и стойку с микрофонами, расположение и стиль которых отрабатывались на специальном макете во ФГУП "НАМИ".
В отделке интерьера автомобиля используются влагостойкие материалы российского производства, которые позволяют проводить парады даже в ненастную погоду. Также машина оборудована мягкой складной крышей для защиты от непогоды.
Мантуров добавил, что параметры управляемости и устойчивости машины "не уступают лучшим современным автомобилям, а энерговооруженность превосходит многие из них".
Комментарии
зачем это китайское гамно на параде? Верните ЗИЛ
Зилы изящные, стремительные. А это какой то кусок хозяйственного мыла.
опять жируют!!! зачем такие двигатели для парада???????????