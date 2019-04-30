Вторник, 30 Апрель, 13:40

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,69
€ 72,2
Обь
178см +6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2019Парламент Алтайского краяМусорная реформа
Новости

Военные кабриолеты Aurus заменят автомобили марки ЗиЛ на параде Победы

, ИА "Амител"
Глава Минпромторга рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus
В сравнении с седаном значительно изменились обводы кузова, если смотреть на кабриолет сбоку / Фото: vpk.name

В сравнении с седаном значительно изменились обводы кузова, если смотреть на кабриолет сбоку / Фото: vpk.name

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, сделанных по техническому заданию Министерства обороны страны для замены автомобилей марки ЗиЛ на параде Победы, передает ТАСС.

По словам Мантурова, парадный кабриолет имеет высокий уровень унификации с седаном Aurus Senat. Авто сконструировано на основе единой модульной платформы и имеет гибридный силовой агрегат на базе 600-сильного двигателя V8 и электромашины. Машина оборудована 9-ступенчатой коробкой передач "автомат" и постоянным полным приводом.

Фронтальная часть с характерным запоминающимся "лицом" у парадного кабриолета такая же, как у седана, отметил министр, однако "все, что находится дальше передней стойки, претерпело значительные изменения".

"В сравнении с седаном значительно изменились обводы кузова, если смотреть на кабриолет сбоку. Плечевая линия приподнялась и вместе с уменьшенным на 20 миллиметров дорожным просветом позволила достичь более стремительного облика", – рассказал Мантуров.

Он также отметил, что размер дверей у парадной машины больше, чем у седана. Это сделано для облегчения посадки пассажиров на задние сиденья автомобиля.

Также Мантуров рассказал, что парадный кабриолет имеет дополнительный поручень и стойку с микрофонами, расположение и стиль которых отрабатывались на специальном макете во ФГУП "НАМИ".

В отделке интерьера автомобиля используются влагостойкие материалы российского производства, которые позволяют проводить парады даже в ненастную погоду. Также машина оборудована мягкой складной крышей для защиты от непогоды.

Мантуров добавил, что параметры управляемости и устойчивости машины "не уступают лучшим современным автомобилям, а энерговооруженность превосходит многие из них".

Читайте также в сюжете: День Победы-2019
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

30.04.2019 11:18
- гость -

зачем это китайское гамно на параде? Верните ЗИЛ

0  0
30.04.2019 12:30
- гость -

Зилы изящные, стремительные. А это какой то кусок хозяйственного мыла.

0  0
30.04.2019 13:23
владимир

опять жируют!!! зачем такие двигатели для парада???????????

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
13:33
"Хороший шашлык начинается с мяса": Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке 0
13:22
Алтайский моторный завод погасил долги перед тремя сотнями работников 0
13:15
Кухня с характером: где в Барнауле попробовать настоящие грузинские блюда 0
13:14
Жительница Барнаула отсудила 250 тысяч рублей за падение из трамвая 1
13:03
Авиакомпания Utair заявила о возможном прекращении деятельности 0
12:49
Следком начал проверку после травмирования школьника в барнаульском троллейбусе 1
12:34
Посылки из-за границы предложили обложить внушительным единым сбором до 15% 7
12:23
"Справедливая Россия" проведет в Барнауле первомайские гулянья 2
12:12
Пожар на Ровенской АЭС на Украине привел к отключению третьего блока 0
12:03
Житель Барнаула украл гусеничный трактор и сдал его на базу приема металла 1
11:49
Треть россиян возьмут дополнительные выходные между майскими праздниками 0
11:45
АГМУ – в тройке сильнейших VIII Фестиваля студентов медицинских вузов России 0
11:33
Бездомный под Барнаулом завел туристку из Башкортостана в лес и напал на нее 3
11:31
Как в Барнауле переехать жить в сосновый бор и перестать беспокоиться о ЖКХ 2
11:26
Автомобиль залетел на рельсы и блокировал движение трамваев в Барнауле 5
11:14
Барнаульского школьника зажало в дверях троллейбуса 11
11:02
Военные кабриолеты Aurus заменят автомобили марки ЗиЛ на параде Победы 3
10:48
Юнармейцы впервые примут участие в барнаульском параде Победы 7
10:45
Сделать мир лучше: в Барнауле прошла акция по высадке молодых деревьев 0
10:32
Фото советских полководцев с военных парадов опубликовало Минобороны 0
10:24
Проспект Ленина перекроют в Барнауле на 1 мая 4
10:12
Власти Кузбасса решили не строить аэропорт рядом с Шерегешем 0
10:03
Рост числа вакансий на растущем в России производстве оценили в Госдуме 0
09:47
Трамвай сошел с рельсов в Барнауле и временно блокировал движение 2
09:45
Настройся на праздники с АО "Алтайэнергосбыт" 0
09:33
Бесконечное начисление процентов по микрокредитам счел незаконным Верховный суд 4
09:31
Ключ к мечте писателя: как издать книгу с минимальными вложениями 1
09:21
Апрельская гроза обрушилась на Барнаул: фото из соцсетей 0
09:13
Минфин раскрыл подробности погашения части ипотеки для многодетных семей 0
09:02
"Победный май": где можно весь месяц заправляться со скидкой 9% 3
08:52
Потенциальных россиян-банкротов стало меньше в первые месяцы 2019 года 0
08:43
Россияне стали чаще обращаться к нотариусам по сделкам с недвижимостью 4
08:33
Телеведущий, фотоблогер и профессор станут экспертами площадки АТР "Медиадвиж" 0
08:17
Стильная блондинка: фото прекрасной Кирстен Данст 5
08:06
В Барнауле прошла презентация пикапа года* 3
07:50
Битва за Сталинград: на Алтай привезут виртуальную квест-комнату 0
07:34
Дизайнерскую квартиру бизнес-класса продают в Барнауле за 15 млн рублей 5
07:19
Как в Барнауле три года строили дворы и общественные территории: инфографика 4
07:03
"Кошкам в детстве головы не отрезал": интервью с сидящим на Алтае маньяком 35
06:48
Очаровательные и смешные фотографии детей 0
06:32
Светлый вторник: что можно и что нельзя делать во второй день после Пасхи 0
06:17
Шторм начинается: Алтайский край накроет грозами, шквалистым ветром и снегом 0
06:01
Монстрация и акция профсоюзов: какие митинги и пикеты пройдут в Барнауле 1 мая 5
05:55
Шойгу назвал последствия свержения власти в Венесуэле 0
04:45
Порошенко увидел угрозу в возможной встрече Путина и Зеленского 3
03:59
Гендиректор Xiaomi проиграл спор на 1 млрд юаней 1
02:55
МИД РФ обвинил США в препятствовании работе России в ООН 0
01:57
Минюст отказался регистрировать "Открытую Россию" Ходорковского 13
00:25
Сибирские ученые создали систему изучения ионосферы Земли с помощью навигации 0
23:59
Жителей Северной Осетии разозлило фото блогерши в бриджах и толстовке 13

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.