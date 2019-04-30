На Украине в понедельник вечером, 29 апреля, на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора, сообщает "Интерфакс".
Из-за возгорания был отключен блок №3. Радиационный фон в пределах нормы. В настоящее время на АЭС работают первый и четвертый энергоблоки. На энергоблоке №2 проходит капитальный ремонт.
По данным пресс-службы АЭС, радиационный фон и экологическое состояние в результате ЧП не менялись.
К тушению пожара привлекалось 36 человек и 10 единиц техники.
Последнее ЧП на Ровенской станции произошло 16 апреля. Тогда произошел сбой в работе главного циркуляционного насоса на третьем энергоблоке, он привел к разгрузке мощности реактора.
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