Российские интернет-магазины выдвинули идею брать единую пошлину с каждой посылки из-за рубежа вне зависимости от ее стоимости, при этом размер сборов предлагается внушительный – 15%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на главу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова.
Отмечается, что письмо с подобным предложением уже отправлено вице-премьеру Дмитрию Козаку. Изначально в документе предлагалось "признать трансграничную торговлю формой внешнеэкономической деятельности, исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и ввести сбор в размере 20% со всех трансграничных покупок".
Позже ретейлеры немного смягчили свою позицию и снизили размер пошлины до 15%. Как рассказал Соколов, беспошлинный порог на товары зарубежных интернет-магазинов стоит совсем отменить. По его мнению, после принятия предложенных АКИТ решений, российские интернет-магазины станут работать "в равных условиях" с иностранными компаниями. Он отметил, что зарубежные ретейлеры находятся в привилегированном положении, так как не платят НДС и таможенную пошлину и не обязаны сертифицировать товары.
В последнее время нормы ввоза покупок из иностранных интернет-магазинов постоянно ужесточаются. С 1 января 2019 года в России беспошлинный порог был понижен с одной тысячи евро до 500 евро.
Комментарии
гарите в аду кто это предложил!
Для начала введите тоже самое при авиоперелётах!!!!!
Совсем офигели
А Российские интернет-магазины не хотели бы аппетиты свои убавить? Накрутки десятикратные! И не надо говорить, что пошлины налоги.., не поверю, что это все это окупается только десятикратным увеличением стоимости товара!
может пора нам всем уже обложить этих манагеров от правительства и послать?
доколе???!!!
Лучше государству отдавать 15%, чем 100%-ю накрутку оплачивать в розничных магазинах. Да и российские инет-магазины имеют не меньшую маржу на торговле.
Все равно будет выгоднее на али брать. Просите 250% пошлину, тогда народ к вам пойдет (или все еще нет))