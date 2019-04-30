Власти Кемеровской области в данный момент не считают приоритетным проект строительства аэропорта близ горнолыжного курорта Шерегеш, передает "Интерфакс".
Руководство региона считает более перспективным развитие железнодорожной логистики.
"Пока не до аэропорта в Шерегеше… Сейчас этот проект не является приоритетным. Может быть, когда-нибудь потом он будет востребован", – отметил глава Кузбасса Сергей Цивилев.
Также губернатор заявил, что власти рассматривают сценарий развития новокузнецкого аэропорта Спиченково и создания прямого железнодорожного сообщения между этими воздушными воротами и Шерегешем.
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