Гребли и уходили: чем занимались алтайские депутаты в апреле

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru. Коллаж: Александра Черданцева

В апреле 2019 года было несколько важных политических событий. О них мы расскажем в традиционной подборке Amic.ru, посвященной активности депутатов.

Сдача мандата

Автором самого важного события месяца стал депутат Барнаульской городской думы Марат Жумадилов. Единоросс и директор Алтайского геофизического завода был в пятерке депутатов БГД, по которым решался вопрос о лишении мандата за ошибки в декларациях. Сначала вопрос рассматривался в суде, затем его вернули в БГД, чтобы именно там приняли скандальное решение. Но еще до окончательного вердикта народных избранников, он добровольно сдал депутатское удостоверение на апрельском заседании представительного органа. Правда, поводом он называет не скандал с данными о доходах, а переезд в Москву на работу и постоянное место жительства. Добавим, что по остальным четырем депутатам вопрос до сих пор не решен.

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Отчет губернатора

Традиционный ежегодный отчет был первым для губернатора Виктора Томенко. Депутаты всех фракций высоко оценили его выступление за то, что там были обозначены не только достижения, но и проблемы.

О положительных итогах года и недоработках в своих выступлениях высказались глава фракции ЛДПР Владимир Семенов, "Справедливой России" – Александр Молотов, "Единой России" – Сергей Приб. А вот КПРФ представлял депутат Юрий Астанчик. Он не глава фракции, но с этим у коммунистов сейчас вообще путаница. Максим Талдыкин добровольно сложил полномочия главы, которые год назад путем переворота забрал у Марии Прусаковой, и на отчете выступать с трибуны отказался.

Субботник в "Изумрудном"

На субботнике, который прошел 20 апреля, вышло по разным оценкам от тысячи до 2,5 тысяч человек. Были и первые лица региона и города: губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Барнаула Сергей Дугин и спикер АКЗС Александр Романенко. Романенко вывел на субботник почти всех депутатов с барнаульской пропиской, а также сотрудников парламента.

На субботнике были замечены активно работающими Татьяна Ильюченко, Сергей Серов, Андрей Осипов, Александр Лазарев, Александр Молотов, Людмила Суслова, Ирина Шудра, Ирина Журавлева, Владимир Попов, Андрей Сартаков и многие другие. Были и депутаты Барнаульской городской думы, в том числе Галина Буевич, Марина Понкрашева, Вячеслав Перерядов, Евгений Носенко, Сергей Завалихин, Оксана Молодых, Алексей Скосырский, Кристина Юстус. Каждому можно записать в плюс такую активность. А особенно справедливороссу Владиславу Вакаеву, который был одним из инициаторов проведения субботника. В апреле он также неоднократно высказывался о судьбе парка и даже призвал сделать его народным.