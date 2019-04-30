Участок проспекта Ленина от проспекта Строителей до улицы Гоголя перекроют в среду, 1 мая, в Барнауле на несколько часов, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Ограничение движения связано с проведением 64-й легкоатлетической эстафеты на призы "Алтайской правды". Перекрытие проспекта Ленина будет действовать с 10:30 до 15:00.
Автобусные маршруты, которые ходят по указанному участку Ленинского проспекта, на данный период будет двигаться в объезд по проспектам Комсомольскому и Красноармейскому.
Горожан и гостей Барнаула просят учесть эту информацию и заранее планировать маршруты поездок.
Комментарии
Зачем это лицедейство. Труд давно не в почёте, требования о суде над первыми ворами и жуликами не прозвучат. Не стоит ходить
А кто оплачивает сие мероприятие Алтайская правда?
На стадионах соревнования проводить нужно!