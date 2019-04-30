Юнармейцы впервые примут участие в барнаульском параде Победы

Юнармейцы впервые примут участие в параде Победы в Барнауле. Специально для этого события региональный штаб пошил для них парадную форму. О том, что такое Юнармия и как идет подготовка к параду Победы – в материале Amic.ru.

Юнармия – для честных и добросовестных

Региональное отделение всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" было создано в Алтайском крае в 2016 году. И с каждым годом оно становится все более популярным. В начале 2019 юнармейцев в нашем регионе было около пяти тысяч. Это подростки в возрасте от 8 до 17 лет. Как рассказал Amic.ru начальник штаба регионального отделения ВВПОД Всеволод Глушков, к 9 мая численность юнармейцев в Алтайском крае вырастет до 7,5 тысячи.

По словам последователей движения, Юнармия – это организация, которая стремится не только поднять престиж армии, но и вызвать у подрастающего поколения интерес к истории и географии России, ее народов, выдающихся ученых, героев и полководцев. По сути, Юнармия – это преемник лучших традиций пионерии. Но в торжественном обещании пионера была четко прописана ориентированность на партию, а для юнармейца главное – это любовь к Родине.

"Все юнармейцы организованы в отряды, которые создаются на базе школ, спортивных секций, военно-патриотических, военно-спортивных клубов, поисковых отрядов, общественных движений. В отрядах ребята занимаются изучением истории, экологи, географии, краеведения, боевой подготовкой. Они развиваются не только интеллектуально, но и физически: бегают, прыгают, стреляют. Ребенок, который хочет стать юнармейцем, должен быть честным, добросовестным, а самое важное, должен иметь большое желание вступить в организацию. Нет такого, чтобы мы принимали исключительно здоровых детей или спортивно подготовленных. В ряды юнармейцев может вступить любой гражданин нашей страны, никаких ограничений нет. Кстати, пока в организации больше девочек, чем мальчиков", – рассказал Всеволод Глушков.

На парад – в новой форме

В 2019 году алтайские юнармейцы примут участие в параде Победы. Они встанут в строй наравне с войсками барнаульского гарнизона, полицией, кадетскими корпусами, курсантами алтайской летной школы и другими парадными расчетами. По словам Всеволода Глушкова, московская Юнармия принимает участие в параде Победы третий год подряд. Для алтайских юнармейцев – это первое событие такого масштаба.

9 мая в Барнауле в строй встанут 64 юнармейца в возрасте 13-17 лет. В основном это члены военно-патриотических клубов. "Ребята умеют ходить строем, но это не отменяет постоянных занятий. Одна из репетиций парада Победы недавно прошла на плацу Барнаульского юридического института. Она показала, что проблемы в строевой подготовке существуют. Но с помощью тренировок мы их устраним", – рассказал Всеволод Глушков.

Подготовка к параду не ограничивалась оттачиванием выправки. Нужно было обновить и форму юнармейцев.

"Так как мы участвуем в параде, появилась необходимость купить новую форму. Ведь она должна быть свежая и красивая. На федеральном уровне, к сожалению, юнармейцев формой пока не обеспечивают, это задача регионального штаба, – рассказывает Всеволод Глушков. – Мы стремимся к тому, чтобы каждый юнармеец был обеспечен формой. Но не всегда это получается. В большинстве отрядов есть лишь несколько комплектов, которых не хватает на всех. Но и они требовали обновления. Чтобы мы достойно смотрелись на параде Победы, нужна новая форма. Ее помог приобрести барнаульский предприниматель Максим Банных. Мы будем использовать эту форму не только на параде Победы, но и для участия в других важных событиях".

Каждый комплект формы включает бежевые ботинки, брюки и куртки, а также красные береты с логотипом Юнармии – орленком. Среди знаков отличия юнармейца есть также шевроны, погоны, нарукавная нашивка и нарукавный знак принадлежности к субъекту РФ.

Увидеть нарядных алтайских юнармейцев барнаульцы и гости города смогут на параде Победы, который пройдет в 10 часов 9 мая на площади Советов возле памятника Владимиру Ленину и здания администрации Алтайского края.

Справка

Региональный штаб Юнармии располагается на базе КГБУ ДО "Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай" (ул. Гоголя, 183). Подробнее узнать об организации и связаться с руководством штаба можно в группе Юнармии "Вконтакте".