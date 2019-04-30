В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о разбое / Фото: 22.мвд.рф
Бездомный мужчина под Барнаулом напал на жительницу Башкортостана, которая прибыла в Алтайский край в один из санаториев.
Как сообщили в региональном главке МВД, преступление было совершено накануне днем в лесном массиве, расположенном в километре от села Покровка Первомайского района.
Известно, что ранее судимый мужчина 1969 года рождения без определенного места жительства напал на женщину и под угрозой применения ножа похитил у нее две тысячи рублей.
"Пострадавшей оказалась жительница Республики Башкортостан, которая приехала на отдых в санаторий Первомайского района. Днем она отправилась через лес в сельскую аптеку. По пути встретила случайного прохожего и спросила у него короткий путь. Он охотно показал одну из тропинок, которая на самом деле вела не в село, а в лесную чащу. Там злоумышленник и напал на свою жертву", – уточняют в полиции.
Забрав деньги, злоумышленник скрылся, а потерпевшая позвонила в полицию и подробно описала приметы нападавшего. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Мужчину определили под стражу.
Комментарии
Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого
Молодцы, конечно, но, похоже, дурень какой-то
Написано как сказка "Красная шапочка и Серый волк"
Помню один упертый в СССР постоянно грабил таксистов с обрезом в Барнауле. Опера смеялись, как ограбление таксиста, сразу к этому по горячим следам, пока деньги не успел пропить и обрез скинуть. Последний раз его надолго посадили.