В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о разбое / Фото: 22.мвд.рф

Бездомный мужчина под Барнаулом напал на жительницу Башкортостана, которая прибыла в Алтайский край в один из санаториев.

Как сообщили в региональном главке МВД, преступление было совершено накануне днем в лесном массиве, расположенном в километре от села Покровка Первомайского района.

Известно, что ранее судимый мужчина 1969 года рождения без определенного места жительства напал на женщину и под угрозой применения ножа похитил у нее две тысячи рублей.

"Пострадавшей оказалась жительница Республики Башкортостан, которая приехала на отдых в санаторий Первомайского района. Днем она отправилась через лес в сельскую аптеку. По пути встретила случайного прохожего и спросила у него короткий путь. Он охотно показал одну из тропинок, которая на самом деле вела не в село, а в лесную чащу. Там злоумышленник и напал на свою жертву", – уточняют в полиции.

Забрав деньги, злоумышленник скрылся, а потерпевшая позвонила в полицию и подробно описала приметы нападавшего. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Мужчину определили под стражу.