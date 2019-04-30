Скажем как есть. Мы не любим рекламироваться. Но решили написать несколько статей, так как подумали, что вам будет интересно. Сейчас расскажем пару секретов наших жильцов, хотя раньше мы это особо не афишировали.

Когда вы ищете себе квартиру, вам хочется, чтобы она подходила по всем параметрам. По местоположению, качеству дома, виду из окон, планировке и, самое главное, по внутренним ощущениям. Это когда заходишь и сразу говоришь себе: "Да!". Сразу. Если начинаете себя уговаривать – это не ваша квартира. Уходите, убегайте, только заранее заготовьте отговорки риелтору. Это сделает ваш побег более приятным.

Иногда еще, конечно, хочется познакомиться с соседями. Особенно с теми, которые сверху. Но тут уж как повезет. Если ощущения не те, что бы вам ни говорили про удачные планировки, удобную парковку и т.д., это будет для вас пустым звуком. И это правильно. Именно поэтому мы постарались, чтобы от наших квартир у вас было ощущение "вау". Как мы этого конкретно добивались, в деталях будем рассказывать в наших следующих материалах. Какие виды из окон вас ждут, как мы их для вас готовили и много чего еще.

А пока расскажем, с каким правильным вопросом приходят к нам покупатели квартир: "А сколько мне нужно будет платить за коммуналку зимой?". Особенно это интересно тем, кто платит много и не хочет ежемесячно платить за ту часть тепла, которой не пользуется. Тем, кому это порядком надоело.

И как мы всем ответили? Мы поставили свой газовый котел в лесу. Ну ладно-ладно. Мы поставили специальную автономную систему отопления наших домов в жилом комплексе "Моховая поляна", которые строятся прямо в сосновом бору. Такую же систему мы опробовали в наших готовых домах в квартале на ул. Антона Петрова за ТЦ "Огни". И нам, и жильцам результат понравился.

Наши клиенты пользуются этой системой круглогодично. Без отключений горячей воды, как это происходит в домах с центральным отоплением. Поэтому им нет смысла покупать и устанавливать водонагреватели. И на этом хорошие новости для всех только начинаются.

Суть в том, что вы можете самостоятельно управлять системой отопления в вашей квартире. От ее полного выключения до выставления оптимальной для вас температуры. Регулятор стоит на входе в квартиру и на каждом радиаторе отопления. При этом потребление считается не по квадратным метрам и по непонятным нормам потребления (вы, кстати, когда-нибудь задумывались что это вообще за норма?), а по вашему индивидуальному счетчику. То есть вы ориентируетесь только на свои ощущения. И сами выбираете компромисс между "сафари" и тем, сколько нужно за него платить. У нас вам не нужно будет платить за тепло, которым вы не пользуетесь, и за тепло, которое обязательно уходит на "отопление улицы", если у вас центральное отопление. Мы решили уйти от этой городской системы отопления, так как нам очевидно, что для вас это куда большие затраты.

Ну ладно, хватит теории. Давайте мы просто покажем вам квитанции ЖКХ с такой системой. Покажите их своей жене или тому, кто оплачивает у вас коммунальные платежи. Если это вы, то посмотрите на это сами.

Мы взяли две квитанции из жилых квартир разной площади. Сравните расходы наших жильцов с расходами на горячую воду и отопление из вашей квитанции. Главное – обратите внимание на потребление, месяц квитанции и квадратные метры. Чтобы сравнение было максимально корректным. Расчеты приводим очень простые.

Сначала трехкомнатная квартира, где ни на чем не экономят. Это 86,5 кв. м и квитанция за ноябрь 2018 года. Семья из трех человек с маленьким ребенком.

Расход горячей воды – 6,3 куб. м. За нее они заплатили 493 рубля. 349 рублей за подогрев плюс 144 рублей за саму воду. То есть 78 рублей за куб. м. А сколько у вас за горячую воду было в ноябре прошлого года?

За отопление в ноябре вышло 1932 рубля. Это 22,3 рубля с каждого квадратного метра. При этом жильцы говорят, что выставляли индивидуальные регуляторы тепла на уровень выше среднего, и было очень тепло. Пятилетняя дочка любит гулять дома в легкой одежде, поэтому экономить на тепле у родителей желания не было.

При этом с лета у них еще осталась привычка "отапливать улицу", поэтому окна квартиры в ноябре были редко когда плотно закрыты. Пока никого не было дома, они их приоткрывали на проветривание, а когда возвращались, то ставили на микропроветривание. А какие у вас суммы за отопление трехкомнатной квартиры за тот ноябрь? Смотрим дальше.

Двухкомнатная квартира площадью 58 кв. м. Квитанция за февраль 2019 года. Семья из двух человек.

Расход горячей воды – 3 куб. м. За нее они заплатили 252 рубля. 182 рубля за подогрев плюс 70 рублей за саму воду. То есть 84 рубля за куб. м (тариф больше, так как вырос в 2019 году у всех). Сколько у вас за горячую воду было в этом феврале?

За отопление у них вышло почти 648 рублей. Это 11,17 рубля с каждого квадратного метра. У этой семьи тоже было тепло (правда, мы думаем, прохладнее, чем у жильцов в предыдущей квартире), но регулятор температуры стоял на отметке ниже среднего (они сами так решили), поэтому и заплатили так мало. А у вас какие затраты на квадратный метр жилья по отоплению за прошедший февраль?

Здесь нет никакой магии. Чтобы получить 1 Гкал тепла по традиционной системе, сжигая уголь, нужно потратить примерно 1600 рублей. Автономный газовый котел делает это же примерно за 1000 рублей, и ему не нужно отапливать улицу.

Мы специально шли к тому, чтобы коммунальные платежи в наших домах были одними из самых низких в Барнауле. И вот теперь рассказываем об этом вам. Но вам лучше это проверить по своим текущим квитанциям. Чтобы вы нам рассказали, насколько у нас это получилось.

Напишите нам, пожалуйста, в комментариях свои результаты сравнения. И что вы чувствуете каждый раз, когда платите круглые суммы за коммуналку. Нам очень интересно – зря мы старались или нет.

Как мы уже говорили, мы решили начать с практичных вещей. В следующей статье расскажем о других очень приятных причинах приобрести недвижимость в ЖК "Моховая поляна", а для желающих – как заработать на этих квартирах без риска потерять деньги.

Но если хотите узнать об этом всем пораньше, позвоните нам по телефону: 8 (3852) 533-833. Расскажем любую интересующую вас информацию.

Проектная декларация объекта здесь.

ЖК "МОХОВАЯ ПОЛЯНА" от ООО СЗ "Домстрой-Барнаул"

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