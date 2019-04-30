В Рязани завершились масштабные соревнования команд 41 медицинского вуза страны – финалистов VIII Фестиваля студентов медицинских и фармацевтических вузов России "Физическая культура и спорт – вторая профессия врача". Состязания, объединившие около тысячи участников, проходили по 12 видам спорта, в девяти из них выступили спортсмены Алтайского медуниверситета (бадминтон, баскетбол (юноши и девушки), волейбол (юноши и девушки), гиревой спорт, дартс, многоборье, настольный теннис).

За восемь лет участия в Фестивале АГМУ дважды становился абсолютным победителем в общекомандном зачете и в номинациях "За спортивное мастерство" и "За массовость выступления" – в 2016 году в Санкт-Петербурге и в 2017 году в Казани. В этом году в Рязани АГМУ занял второе общекомандное место, набрав рекордное количество очков за всю историю выступлений команды – 140. (Для сравнения: в Казани в 2017 году спортсмены АГМУ набрали 116 очков.) Наша команда уступила только хозяевам соревнований из РязГМУ, выставившим спортсменов по всем видам состязаний (168 очков). Третье место занял КрасГМУ (106 очков). Алтайский медицинский университет также признан победителем в номинациях "За массовость" и "За мастерство".

В активе команды АГМУ четыре победы – в мужском и женском волейболе, дартсе и гиревом спорте, а также два призовых места в баскетболе: серебро у мужчин и бронза у девушек.

В личном первенстве отличились спортсмены-гиревики, завоевавшие золотые медали в трех из четырех заявленных весовых категорий, студент первого курса Артем Прудников (вес до 68 кг), шестикурсник Вячеслав Ефименко (вес до 78 кг), ординатор Александр Сысоев (вес свыше 85 кг). В дартсе индивидуальными достижениями отметились студенты третьего курса Ермахмад Мухсинов (первое и третье места) и Алина Федюнина (второе место). Еще две бронзы в копилку команды принесли студенты четвертого курса Ольга Козилова (летнее многоборье ГТО среди женщин) и Дмитрий Денисов (настольный теннис).

При этом несколько участников делегации АГМУ стали абсолютными рекордсменами по количеству золотых наград за все время проведения фестиваля. Ординатор Ирина Даньшина получила титул семикратной чемпионки фестиваля спорта по волейболу, ее товарищи по команде Анна Тростничкова и Елена Гезенко стали пятикратными чемпионками. Еще один пятикратный чемпион фестиваля по гиревому спорту – Вячеслав Ефименко.

"Все участники нашей команды показали достойные результаты, внесли свой вклад в общекомандные достижения. В упорной борьбе нашей мужской и женской команде по баскетболу впервые удалось войти в тройку призеров, а мужская команда по волейболу вновь одержала победу после шестилетнего перерыва. Этого удалось достичь благодаря слаженной работе спортсменов и тренеров команд и, конечно, вниманию руководства вуза и лично ректора Игоря Петровича Салдан к развитию спорта в нашем университете", – отметил руководитель делегации АГМУ, заведующий кафедрой физической культуры и ЗОЖ Павел Воронцов.

Напомним, министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев назвал Алтайский медуниверситет одним из самых ярких примеров развития студенческого спорта в медицинских университетах Сибири, отметив работу около 30 спортивных секций, оснащение тренажерного зала, залов настольного тенниса, единоборств, бокса, ЛФК, адаптивной физкультуры, а также новые спортивные залы, открытые в двух общежитиях университета в декабре 2018 года.