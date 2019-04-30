Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала о том, что ее сына зажало в дверях троллейбуса – в результате ребенок получил ушиб позвонков и гематому на спине.

Как сообщила горожанка в паблике barnaul 22, накануне мальчик возвращался из школы домой на троллейбусе №7.

"Доехав до конечной, в троллейбусе он был уже один. Когда мальчик выходил, двери резко захлопнулись, зажав его. Водитель уехал дальше, не остановился. Дома сын пожаловался на боль в спине и рассказал мне всю ситуацию. На спине образовалась гематома и сильный ушиб позвонков (об этом мы уже узнали в травмпункте, куда немедленно отправились). Теперь ребенку нельзя ходить на тренировки в течение месяца, а у нас сейчас идут серии игр за первенство, а сын мой – вратарь", – отмечает жительница Барнаула.

Также она добавляет, что минувшей зимой в троллейбусе №7 ее сына в морозы высаживали из салона в связи с тем, что вовремя не был пополнен электронный проездной, а наличных денег не хватало, чтобы рассчитаться за проезд.