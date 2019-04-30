Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала о том, что ее сына зажало в дверях троллейбуса – в результате ребенок получил ушиб позвонков и гематому на спине.
Как сообщила горожанка в паблике barnaul 22, накануне мальчик возвращался из школы домой на троллейбусе №7.
"Доехав до конечной, в троллейбусе он был уже один. Когда мальчик выходил, двери резко захлопнулись, зажав его. Водитель уехал дальше, не остановился. Дома сын пожаловался на боль в спине и рассказал мне всю ситуацию. На спине образовалась гематома и сильный ушиб позвонков (об этом мы уже узнали в травмпункте, куда немедленно отправились). Теперь ребенку нельзя ходить на тренировки в течение месяца, а у нас сейчас идут серии игр за первенство, а сын мой – вратарь", – отмечает жительница Барнаула.
Также она добавляет, что минувшей зимой в троллейбусе №7 ее сына в морозы высаживали из салона в связи с тем, что вовремя не был пополнен электронный проездной, а наличных денег не хватало, чтобы рассчитаться за проезд.
Комментарии
А почему обратилась в соцсети, а не в соответствующие органы?
"Свежо приедание, но верится с трудом" (комедии «Горе от ума», школьный курс)
Какое то избирательное зажатие...
А ещё ему в магазине булку не дали без денег, а он сильно кушать хотел. Дурдом.
это знак- вратарь не его будущее
лемони сникет 33 несчастья
Согласен с комментатором про булку хлеба!!!! А еще вопрос - а почему мама не проследила за своим ребенком закинул он деньги на транспортную карту или нет?
А про зажатие дверьми - так это все сейчас легко проверить - в каждом трамвае и троллейбусе стоят 3-4 камеры видеонаблюдения!!!!
зашел в троллейбус через одну дверь - была спина колесом и грудь впалая, а вышел через другую - ровненький стал добрый молодец!!!
Волка с Ну Погоди тоже дверью троллейбуса зажимало и ничего.
У мамаши давняя вражда с троллейбусом № 7, вот, перешла в наступление.
В детстве помню боялся дверей в троллейбусе, так как они там жесткие и сильные. В трамвае и автобусе если зажмет, то с дверьми легко справиться, а в трлебасе нет. Всегда с опаской заходил и выходил, иногда прилетало, вот только мамочке никогда не жалился, наверно потому, что вратарем не был.
30.04.2019 13:08
- гость -
угу, помнится в детстве на остановке шинный завод в дождь меня так долбануло током трясло полдня... но родителям страшно было говорить а то еще бы влетело