1 Мая в СССР / Фото из сети Интернет
Праздник весны и труда берет свое начало еще в XIX веке в Австралии. Рабочий класс выступил тогда с требованием введения восьмичасового рабочего дня. Последующие за этим забастовки и столкновения привели к образованию Дня солидарности рабочих всего мира.
В РСФСР праздник стал официальным после Октябрьской революции и назывался он День Интернационала, позднее он стал называться День международной солидарности трудящихся – Первое Мая и отмечаться 1 и 2 мая. 1 мая проводились демонстрации трудящихся и военные парады. На второй день праздника во всей стране проходили "маёвки" – массовые празднования на природе.
Комментарии
Поздравляю всех с праздником!